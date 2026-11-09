Raposo Tavares lidera ranking das melhores rodovias do Brasil, aponta pesquisa da CNT

Pesquisa aponta que 91% da malha rodoviária estadual paulista recebeu classificação Ótimo ou Bom; estado também reúne cinco dos dez trechos mais bem avaliados do país

Foto: Governo de SP

A Rodovia Raposo Tavares (SP-270), no trecho entre Presidente Epitácio e Ourinhos, ocupa a primeira posição no ranking das rodovias mais bem avaliadas do Brasil, segundo a Pesquisa CNT de Rodovias 2026, realizada pela Confederação Nacional do Transporte (CNT). O trecho recebeu classificação Ótimo, a mais alta da avaliação.



Ranking das 20 rodovias paulistas mais bem avaliadas



A pesquisa também apresenta a classificação dos 20 trechos de rodovias paulistas mais bem avaliados em 2026. Desse total, 17 são administrados por concessionárias e três estão sob gestão pública. Os 12 primeiros receberam classificação Ótimo, enquanto os demais foram avaliados como Bom.



Confira a relação:



1º – SP-270: trecho entre Presidente Epitácio e Ourinhos (concedida) – Ótimo.



2º – SP-320: trecho entre Rubinéia e Mirassol (pública) – Ótimo.



3º – SP-326: trecho entre Barretos e Matão (concedida) – Ótimo.



4º – SP-348: trecho entre Cordeirópolis e São Paulo (concedida) – Ótimo.



5º – SP-225: trecho entre Itirapina e Santa Cruz do Rio Pardo (concedida) – Ótimo.



6º – SP-021: trecho entre Arujá e São Paulo (concedida) – Ótimo.



7º – SP-070: trecho entre Taubaté e Guarulhos (concedida) – Ótimo.



8º – SP-270: trecho entre São Paulo e Itapetininga (concedida) – Ótimo.



9º – SP-463: trecho entre Ouroeste e Clementina (pública) – Ótimo.



10º – SP-334: trecho entre Cristais Paulista e Ribeirão Preto (concedida) – Ótimo.



11º – SP-310: trecho entre Mirassol e Cordeirópolis (concedida) – Ótimo.



12º – SP-340: trecho entre Mococa e Campinas (concedida) – Ótimo.



13º – SP-055: trecho entre Bertioga e Miracatu (concedida) – Bom.



14º – SP-333: trecho entre Sertãozinho e Florínea (concedida) – Bom.



15º – SP-322: trecho entre Bebedouro e Ribeirão Preto (concedida) – Bom.



16º – SP-330: trecho entre Igarapava e São Paulo (concedida) – Bom.



17º – SP-300: trecho entre Castilho e Jundiaí (concedida) – Bom.



18º – SP-425: trecho entre Parapuã e Presidente Prudente (concedida) – Bom.



19º – SP-280: trecho entre Santa Cruz do Rio Pardo e São Paulo (concedida) – Bom.



20º – SP-310: trecho entre Ilha Solteira e Mirassol (pública) – Bom.





Investimentos e novas concessões



O Governo de São Paulo mantém a modernização da malha rodoviária entre as prioridades de seu programa de parcerias e investimentos. Entre os projetos estão as concessões do Lote Litoral Paulista, Rota Sorocabana, Nova Raposo, Lote Paranapanema e Rota Mogiana, que, segundo o governo estadual, somam aproximadamente R$ 36 bilhões em investimentos previstos ao longo dos contratos.



Os projetos incluem obras de ampliação de capacidade, intervenções voltadas à segurança viária e modernização da infraestrutura rodoviária em diferentes regiões do estado. Os contratos também estabelecem obrigações relacionadas à conservação das vias e ao atendimento aos usuários, sob fiscalização do poder público.



“Os resultados da CNT mostram a qualidade da infraestrutura rodoviária paulista e reforçam a importância de manter um programa contínuo de investimentos”, afirma Thiago Nunes, secretário executivo de Parcerias em Investimentos do Governo de São Paulo.





Sobre a Pesquisa CNT de Rodovias



A Pesquisa CNT de Rodovias avalia as condições da infraestrutura rodoviária brasileira com base em critérios relacionados ao pavimento, à sinalização e à geometria das vias.



A edição de 2026 reúne 535 trechos rodoviários, classificados em cinco categorias: Ótimo, Bom, Regular, Ruim e Péssimo.

O levantamento também aponta que São Paulo tem a malha rodoviária estadual mais bem avaliada do país. Segundo a pesquisa, 91% da extensão pesquisada das rodovias estaduais paulistas recebeu classificação Ótimo ou Bom. O Paraná aparece na segunda posição, com 57% da extensão avaliada nessas categorias.Entre as rodovias concedidas, a malha estadual paulista também ocupa a primeira posição na avaliação média nacional. De acordo com a CNT, o desempenho ficou acima da média brasileira nos indicadores de pavimento, sinalização e geometria das vias., afirma Tiago Veras, gerente executivo de Inteligência em Transporte da CNT.Além da Raposo Tavares, outras quatro rodovias estaduais paulistas aparecem entre as dez primeiras posições do levantamento nacional. Os trechos da Euclides da Cunha (SP-320), entre Rubinéia e Mirassol; Brigadeiro Faria Lima (SP-326), entre Barretos e Matão; Bandeirantes (SP-348), entre Cordeirópolis e São Paulo; e Comandante João Ribeiro de Barros (SP-225), entre Itirapina e Santa Cruz do Rio Pardo, também receberam classificação Ótimo.Dos cinco trechos, quatro são administrados por concessionárias. A exceção é a SP-320, que está sob gestão pública.