Empresário suspeito de matar ex-namorada e filho dela em Cotia é preso



Câmeras registraram entrada e saída do condomínio



De acordo com o boletim de ocorrência, câmeras de segurança registraram Eric entrando no condomínio acompanhado de Anna Gabriela e Raphael por volta das 21h35 de domingo (1º).



Na madrugada de segunda-feira (2), às 2h14, ele deixou o local sozinho.



A Polícia Civil informou que não identificou registros de entrada ou saída de outras pessoas no apartamento ou no bloco onde as vítimas estavam durante esse intervalo.



Familiares e testemunhas também relataram aos investigadores que o relacionamento entre Eric e Anna Gabriela era conturbado, marcado por conflitos e términos sucessivos.



Caso é investigado como feminicídio e vicaricídio



A Polícia Civil investiga as mortes como feminicídio e vicaricídio. O segundo termo é utilizado para caracterizar o assassinato de filhos ou outras pessoas próximas de uma mulher com o objetivo de atingi-la, no contexto de violência de gênero.



Segundo os investigadores, há indícios de que Raphael tenha sido morto no mesmo contexto de violência praticada contra a mãe.



Anna Gabriela e Raphael serão velados nesta quinta-feira (5), às 9h, no Cemitério Parque do Morumby, em São Paulo. O sepultamento está previsto para as 13h. O segundo termo é utilizado para caracterizar o assassinato de filhos ou outras pessoas próximas de uma mulher com o objetivo de atingi-la, no contexto de violência de gênero.Segundo os investigadores, há indícios de que Raphael tenha sido morto no mesmo contexto de violência praticada contra a mãe.Anna Gabriela e Raphael serão velados nesta quinta-feira (5), às 9h, no Cemitério Parque do Morumby, em São Paulo. O sepultamento está previsto para as 13h.

A prisão ocorreu após uma série de diligências realizadas ao longo do dia. Horas antes, policiais cumpriram mandados de busca e apreensão em três endereços de Campinas, no interior paulista, incluindo imóveis de familiares do empresário. Também houve buscas na residência da irmã dele, em Alphaville, após o carro de Eric ter sido visto em Santana de Parnaíba.Como o empresário estava foragido e havia suspeita de que pudesse deixar o país, a Polícia Civil também haviaA medida foi motivada, entre outros fatores, pela informação de que ele possui passaporte português.