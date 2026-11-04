Empresário suspeito de matar ex-namorada e filho dela em Cotia é preso

Eric Conrado Alves de Almeida, de 41 anos, foi encontrado escondido em um imóvel no município; ele estava foragido desde as mortes da advogada Anna Gabriela e do menino Raphael, de 6 anos
|Foto: Polícia Civil
A Polícia Civil prendeu na noite desta quarta-feira (4) o empresário Eric Conrado Alves de Almeida, de 41 anos, apontado como principal suspeito de matar a ex-namorada, a advogada Anna Gabriela Faria Lima, de 29 anos, e o filho dela, Raphael Faria Lima Ferrari, de 6 anos, em Cotia.
Segundo informações da polícia, Eric foi localizado em um imóvel no próprio município, onde estava escondido desde o crime. Contra ele havia um mandado de prisão temporária expedido pela Justiça.
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A prisão ocorreu após uma série de diligências realizadas ao longo do dia. Horas antes, policiais cumpriram mandados de busca e apreensão em três endereços de Campinas, no interior paulista, incluindo imóveis de familiares do empresário. Também houve buscas na residência da irmã dele, em Alphaville, após o carro de Eric ter sido visto em Santana de Parnaíba.
Como o empresário estava foragido e havia suspeita de que pudesse deixar o país, a Polícia Civil também havia solicitado sua inclusão na difusão vermelha da Interpol. A medida foi motivada, entre outros fatores, pela informação de que ele possui passaporte português.
Câmeras registraram entrada e saída do condomínio
De acordo com o boletim de ocorrência, câmeras de segurança registraram Eric entrando no condomínio acompanhado de Anna Gabriela e Raphael por volta das 21h35 de domingo (1º).
Na madrugada de segunda-feira (2), às 2h14, ele deixou o local sozinho.
A Polícia Civil informou que não identificou registros de entrada ou saída de outras pessoas no apartamento ou no bloco onde as vítimas estavam durante esse intervalo.
Familiares e testemunhas também relataram aos investigadores que o relacionamento entre Eric e Anna Gabriela era conturbado, marcado por conflitos e términos sucessivos.
Caso é investigado como feminicídio e vicaricídio
A Polícia Civil investiga as mortes como feminicídio e vicaricídio. O segundo termo é utilizado para caracterizar o assassinato de filhos ou outras pessoas próximas de uma mulher com o objetivo de atingi-la, no contexto de violência de gênero.
Segundo os investigadores, há indícios de que Raphael tenha sido morto no mesmo contexto de violência praticada contra a mãe.
Anna Gabriela e Raphael serão velados nesta quinta-feira (5), às 9h, no Cemitério Parque do Morumby, em São Paulo. O sepultamento está previsto para as 13h.
A prisão ocorreu após uma série de diligências realizadas ao longo do dia. Horas antes, policiais cumpriram mandados de busca e apreensão em três endereços de Campinas, no interior paulista, incluindo imóveis de familiares do empresário. Também houve buscas na residência da irmã dele, em Alphaville, após o carro de Eric ter sido visto em Santana de Parnaíba.
Como o empresário estava foragido e havia suspeita de que pudesse deixar o país, a Polícia Civil também havia solicitado sua inclusão na difusão vermelha da Interpol. A medida foi motivada, entre outros fatores, pela informação de que ele possui passaporte português.
Câmeras registraram entrada e saída do condomínio
De acordo com o boletim de ocorrência, câmeras de segurança registraram Eric entrando no condomínio acompanhado de Anna Gabriela e Raphael por volta das 21h35 de domingo (1º).
Na madrugada de segunda-feira (2), às 2h14, ele deixou o local sozinho.
A Polícia Civil informou que não identificou registros de entrada ou saída de outras pessoas no apartamento ou no bloco onde as vítimas estavam durante esse intervalo.
Familiares e testemunhas também relataram aos investigadores que o relacionamento entre Eric e Anna Gabriela era conturbado, marcado por conflitos e términos sucessivos.
Caso é investigado como feminicídio e vicaricídio
A Polícia Civil investiga as mortes como feminicídio e vicaricídio. O segundo termo é utilizado para caracterizar o assassinato de filhos ou outras pessoas próximas de uma mulher com o objetivo de atingi-la, no contexto de violência de gênero.
Segundo os investigadores, há indícios de que Raphael tenha sido morto no mesmo contexto de violência praticada contra a mãe.
Anna Gabriela e Raphael serão velados nesta quinta-feira (5), às 9h, no Cemitério Parque do Morumby, em São Paulo. O sepultamento está previsto para as 13h.