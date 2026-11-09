Idoso está desaparecido há mais de duas semanas em Cotia; família procura por informações

Paulo Sérgio da Silva, de 65 anos, foi visto pela última vez na noite de 23 de outubro, em um bar próximo à UPA do Atalaia

Foto: Arquivo pessoal

Um idoso de 65 anos está desaparecido desde a noite de 23 de outubro, em Cotia. Identificado como Paulo Sérgio da Silva, ele foi visto pela última vez em um bar conhecido como Bar do Zezão, na região do Atalaia, próximo à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro.









O desaparecimento foi registrado na Delegacia Eletrônica da Polícia Civil no dia 27 de outubro, pelo irmão, Sidnei Silva.De acordo com o boletim de ocorrência, Paulo Sérgio reside na Rua Aclimação, nº 915, em Cotia. O último local onde teria sido visto fica nas proximidades do número 326 da Estrada do Morro Grande.No registro policial, o familiar informou que, desde a sexta-feira (23), não havia recebido notícias sobre o paradeiro de Paulo.Quem tiver informações que possam ajudar a localizar Paulo Sérgio pode procurar a Polícia Civil pelo telefone 197, a Polícia Militar pelo 190 ou seu irmão Sidnei pelo contato (11) 94226-8134.