Patrick Hope, tatuador de Cotia, é selecionado para encontro internacional de tatuagem na Itália

Artista participará do Icons & Prodigies, na Itália, entre 13 e 15 de novembro. Evento reúne nomes históricos da tatuagem mundial e artistas selecionados por mérito e convite

Foto: Arquivo pessoal





O tatuador de Cotia Patrick Hope foi selecionado para participar de um dos encontros internacionais voltados à arte da tatuagem. O profissional estará no Icons & Prodigies, evento que será realizado em Veneza, na Itália, entre os dias 13 e 15 de novembro, reunindo mais de 300 artistas de diferentes países.



Trajetória artística começou na infância



O desenho acompanha Patrick desde a infância e, ao longo dos anos, tornou-se não apenas uma paixão, mas também sua profissão. O contato mais próximo com o graffiti e a tatuagem aconteceu durante a adolescência.



Entre os 17 e 18 anos, ele iniciou sua carreira profissional como tatuador. Posteriormente, retomou sua atuação no graffiti, linguagem artística com a qual também trabalha atualmente.



Integrante do Estúdio Free Hand Tattoo e Piercing, em Cotia, Patrick mantém sua produção em diferentes áreas das artes visuais, construindo uma trajetória que agora ganha uma experiência internacional.



Artista destaca oportunidade de representar Cotia



Para Patrick, o convite representa um reconhecimento importante de seu trabalho e a possibilidade de levar o nome da cidade para um encontro que reúne artistas de diferentes partes do mundo.



"Estou muito feliz com essa oportunidade e com o convite. É um evento muito consagrado, organizado por alguns dos grandes nomes da tatuagem mundial. Fico muito feliz em poder representar nossa cidade e carregar o nome de Cotia pelo mundo", afirma.



A participação no Icons & Prodigies marca um novo capítulo na trajetória do artista, que leva para Veneza o trabalho desenvolvido ao longo de mais de uma década no universo da tatuagem, do graffiti e das artes plásticas.

Natural e residente de Cotia, Patrick tem mais de 13 anos de trajetória artística e atua como tatuador, grafiteiro e artista plástico. A participação no encontro representa uma oportunidade de apresentar seu trabalho em um ambiente que reúne profissionais reconhecidos mundialmente e representantes de uma nova geração da tatuagem.Diferentemente das convenções tradicionais, o Icons & Prodigies foi concebido como uma grande celebração internacional da tatuagem, com foco no compartilhamento artístico e na competição saudável entre profissionais. A participação ocorre por mérito e mediante convite.A programação principal reúne 50 artistas classificados como Icons, considerados referências históricas da tatuagem mundial, e outros 250 chamados de Prodigies, profissionais de destaque da nova geração, selecionados por seus trabalhos e estilos.O evento também contará com outros 100 artistas na categoria Future Prodigies, formada por talentos em início de trajetória. Além da exposição artística, a programação inclui a Prodigy Arena, espaço dedicado a competições práticas de tatuagem realizadas ao vivo, diante do público e de outros profissionais.