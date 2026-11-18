Moradora do Aquário de São Paulo, Nur nasceu em 17 de novembro de 2024 e ganhou uma comemoração especial

Foto: Aquário de SP / Divulgação





A primeira ursa-polar nascida no Brasil e na América Latina completou dois anos nesta terça-feira (17). Batizada de Nur, a jovem ursa vive no Aquário de São Paulo, localizado no bairro do Ipiranga, na capital paulista, e já impressiona pelo tamanho: pesa 162 quilos e mede 1,75 metro de altura.



Crescimento impressionante



O crescimento da ursa chama a atenção. Em seu primeiro aniversário, em novembro de 2025, Nur pesava 93 quilos e media aproximadamente 1,70 metro.



Em apenas um ano, ganhou 69 quilos e cresceu cerca de cinco centímetros, chegando aos atuais 162 quilos e 1,75 metro.





Foto: Divulgação

Pais vieram da Rússia



Nur é filha de Aurora e Peregrino, dois ursos-polares que vivem no Aquário de São Paulo desde 2014. Os animais nasceram em cativeiro na Rússia e chegaram ao Brasil por meio de uma parceria internacional com o Zoológico de Kazan, voltada à preservação da espécie e à educação ambiental.



A gestação de Aurora foi inicialmente identificada pela equipe a partir de mudanças em seu comportamento. A confirmação exigiu acompanhamento especializado, já que exames tradicionais, como o ultrassom, enfrentam dificuldades devido à espessa camada de gordura característica da espécie.



O nascimento foi considerado um marco para a instituição, resultado de aproximadamente dez anos de trabalho técnico e cooperação internacional.

Para comemorar a data, a equipe do aquário preparou uma festa especial, com direito a um bolo feito de gelo e frutas.Nur nasceu em 17 de novembro de 2024, às 7h20, quando pesava menos de 400 gramas. Desde então, seu desenvolvimento é acompanhado diariamente por profissionais da instituição, ao lado da mãe, Aurora.