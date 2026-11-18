Evento acontece de 20 a 22 de novembro, com shows de rap e trap, batalhas de dança, basquete 3x3, grafite e feira de economia criativa em diferentes espaços da cidade

Foto: Prefeitura de Itapevi

Itapevi recebe, entre sexta-feira (20) e domingo (22), mais uma edição da Semana do Hip Hop. Com programação gratuita, o evento reúne música, dança, esportes urbanos, grafite e outras manifestações da cultura hip hop, com a participação de artistas locais e convidados.



Festival de basquete e Baile Black abrem a programação



A programação começa na sexta-feira (20), no Parque da Cohab. Das 14h às 16h, será realizado um Festival de Basquete 3x3. Na sequência, das 16h às 22h, o espaço recebe o Baile Black, com oito DJs da cidade: Nelson DJ, DJ Treze, DJ Pezão, DJ Daniel, DJ Celo, DJ Régis, DJ Charelins e DJ Lil Migas.

Shows de rap, trap e dança no Parque da Cidade



No sábado (21), as atrações serão concentradas no palco principal do Parque da Cidade, localizado na Rua Professor Dimarães Antonio Sandei, na Vila Nova Itapevi. As apresentações acontecem das 12h às 22h, com shows de rap e trap, além de performances de dança.



Entre os artistas confirmados estão CHR, Felipe Vinii, Gbtheone, Phlittle Boy, Fala Queto, Sodré TK, Verdinazzi, CSon, Lykex, VP7, Kanine, Junnin Trapstar, Zona Ouro, Mano D.R.E & DJ F.Jay, ADF e Wand. Também estão previstas apresentações de Urias e Soul Gueto Kids.



No domingo (22), o Parque da Cidade recebe o segundo dia de atrações, também das 12h às 22h. Sobem ao palco Muringa, Will da VL, Plugboy, Luluhzão, Thyto, Lag, Mano C, Grupo Oxigênio, WG, Grupo El Rústico, Luta Diária, W7, Sagal, Dinho do Ghetto, Pedro Ambrósio, Lud1, Santos e Lima's. A programação de dança terá apresentação do Soul Guetto Street Crew.



Grafite e economia criativa



Além dos shows, o grafite terá espaço especial durante o sábado e o domingo, com trabalhos de 15 artistas: Abeck, Akais, Bacuri, Bruno BR, Ermo, Godoy, Jefferson Beck, Lelo, Lelê, Marina (Brisa Mar), Nay, Preta BA, Santa Tinta, Tuka e Yah Luz, além de outros cinco convidados.



O público também poderá visitar a Feira de Economia Criativa, instalada no Parque da Cidade nos dois dias, das 12h às 22h. A iniciativa reúne empreendedores e produtores criativos, aproximando a produção cultural da geração de oportunidades.



A programação contempla diferentes vertentes da cultura hip hop, com espaço para artistas de Itapevi e de outras cidades da região. Segundo o cronograma da organização, os shows terão duração prevista de 15 minutos, enquanto as performances de dança terão 10 minutos.

As atividades são organizadas pela Secretaria de Cultura da Prefeitura, com apoio da Comissão do Hip Hop. A iniciativa busca valorizar a produção cultural do município, incentivar os artistas da região e ampliar os espaços de expressão e participação da juventude.