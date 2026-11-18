Acidente aconteceu na altura do km 40, por volta das 5h desta quarta-feira (18). Motorista foi socorrido pela concessionária

Foto: TV Globo





Uma carreta tombou na manhã desta quarta-feira (18) na Rodovia Raposo Tavares, na altura do km 40, em Vargem Grande Paulista.



Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 5h, no sentido interior. Três viaturas foram mobilizadas para atender à ocorrência.



O motorista foi socorrido pela concessionária responsável pela rodovia. Até o momento, não há informações sobre seu estado de saúde.



Com o tombamento, parte da carga ficou espalhada pela pista e uma das faixas precisou ser interditada, provocando impacto no tráfego da região.