Pesquisa busca identificar onde moram os trabalhadores das indústrias e grandes empresas e os horários de deslocamento; prazo para participação vai até 10 de dezembro
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A Prefeitura de Cotia abriu uma consulta direcionada a indústrias e grandes empresas instaladas no município para levantar informações sobre os deslocamentos de seus funcionários. O objetivo é identificar de quais regiões os trabalhadores saem para chegar ao emprego e em quais horários precisam de transporte, contribuindo para o planejamento da futura concessão do transporte coletivo municipal.
A iniciativa é conduzida pela Secretaria de Planejamento, Transportes e Mobilidade. O levantamento busca reunir dados sobre profissionais que utilizam ônibus ou transporte fretado, considerando os diferentes turnos de trabalho e os horários de entrada e saída.
As informações deverão ajudar a equipe técnica a avaliar a demanda por transporte e planejar linhas, itinerários e horários que atendam melhor aos deslocamentos dos trabalhadores.
A pesquisa faz parte do estudo de viabilidade técnica conduzido pela Fundação para o Desenvolvimento Tecnológico da Engenharia (FDTE). A ordem de serviço foi assinada em 28 de setembro, e o resultado do levantamento servirá de base para a elaboração da nova licitação do transporte coletivo municipal.
Saiba mais sobre o estudo.
Como as empresas podem participar
Indústrias e grandes empresas instaladas em Cotia podem participar preenchendo uma planilha-modelo com informações dos colaboradores que utilizam ônibus ou transporte fretado para chegar ao trabalho.
O formulário solicita dados como CEP residencial, cargo ou função e horários de entrada e saída dos funcionários em dias úteis, sábados, domingos e feriados. Não é necessário informar nomes ou endereços completos dos trabalhadores.
Para participar, a empresa deverá informar sua razão social e CNPJ e anexar a planilha preenchida até 10 de dezembro de 2026.
O cadastro deve ser realizado por meio deste formulário on-line.