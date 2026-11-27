Cotia & Cia esteve no estabelecimento e conversou com André, responsável pela unidade, que teve a estrutura da lanchonete praticamente toda destruída pelo fogo
|Foto: Cotia & Cia
O cenário encontrado pelo Cotia & Cia na lanchonete Marcio Dogão, no Centro de Cotia, é de destruição. A reportagem esteve no estabelecimento e conversou com André, responsável pela unidade, que agora enfrenta o desafio de reconstruir o negócio após o incêndio que atingiu o local na madrugada de terça-feira (24).
O fogo consumiu praticamente toda a estrutura da loja, atingindo equipamentos, geladeiras, instalações elétricas e outros itens utilizados no funcionamento da lanchonete. O prejuízo inicial é estimado em mais de R$ 50 mil.
Diante da dimensão dos estragos, o estabelecimento permanece fechado e ainda não há previsão para a retomada das atividades. André agora precisa reconstruir praticamente tudo para conseguir abrir novamente as portas.
Veja a entrevista abaixo:
Mobilização para ajudar no recomeço
Em meio aos prejuízos, amigos, comerciantes e pessoas próximas começaram a se mobilizar para ajudar o empreendedor neste momento. A iniciativa busca arrecadar recursos que contribuam com a recuperação da estrutura e a compra dos equipamentos necessários para a retomada das atividades.
Quem quiser colaborar pode fazer uma contribuição via Pix, pela chave informada pelo responsável:
Ajude o Marcio Dogão a recomeçar
Pix: 11 96907-0632
Em meio aos prejuízos, amigos, comerciantes e pessoas próximas começaram a se mobilizar para ajudar o empreendedor neste momento. A iniciativa busca arrecadar recursos que contribuam com a recuperação da estrutura e a compra dos equipamentos necessários para a retomada das atividades.
Quem quiser colaborar pode fazer uma contribuição via Pix, pela chave informada pelo responsável:
Ajude o Marcio Dogão a recomeçar
Pix: 11 96907-0632
Relembre o incêndio
O incêndio aconteceu na madrugada de terça-feira (24). Segundo André, o fogo teria começado após uma fritadeira e uma prensa utilizadas no preparo dos lanches terem permanecido ligadas depois do encerramento do expediente de segunda-feira (23).
Ao verificar as imagens das câmeras de segurança, ele identificou que a fritadeira teria apresentado um problema, provocando o derramamento de óleo sobre a prensa, que também estava ligada.
André recebeu uma ligação de um comerciante vizinho avisando sobre o incêndio. Ao chegar ao estabelecimento, tentou controlar as chamas com um extintor, mas não conseguiu. Na sequência, desligou a central de gás da loja.
O Corpo de Bombeiros também foi acionado e chegou ao local poucos minutos depois. Conforme o relato do responsável, naquele momento, não havia mais focos de incêndio que exigissem intervenção da equipe.