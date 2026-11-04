OAB Cotia lamenta morte de advogada e filho de 6 anos encontrados em apartamento

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Subseção de Cotia, divulgou uma nota de pesar pelo falecimento da advogada Anna Gabriela Faria Lima, de 29 anos, e de seu filho, Raphael Faria Lima Ferrari, de 6 anos.

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A instituição informou ainda que os detalhes sobre o velório e a cerimônia de despedida serão divulgados posteriormente por meio de seus canais oficiais.



Em comunicado, a OAB Cotia destacou os nomes de Anna e Raphael e manifestou condolências aos parentes. A instituição informou ainda que os detalhes sobre o velório e a cerimônia de despedida serão divulgados posteriormente por meio de seus canais oficiais.Em comunicado, a OAB Cotia destacou os nomes de Anna e Raphael e manifestou condolências aos parentes.



Quem era Anna Gabriela



Anna Gabriela era bisneta de José Vicente de Faria Lima, conhecido como Brigadeiro Faria Lima, que foi prefeito de São Paulo entre 1965 e 1969 e oficial da Força Aérea Brasileira (FAB). O nome dele batiza uma das principais avenidas da capital paulista.



Ela também era filha de Paulo Roberto Faria Lima, ex-vereador de São Paulo condenado, na década de 1990, por envolvimento no esquema de corrupção conhecido como Máfia da Propina.



Natural de São Paulo, Anna obteve sua inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em 2020 e atuava na advocacia havia aproximadamente seis anos. que foi prefeito de São Paulo entre 1965 e 1969 e oficial da Força Aérea Brasileira (FAB). O nome dele batiza uma das principais avenidas da capital paulista.Ela também era filha de Paulo Roberto Faria Lima, ex-vereador de São Paulo condenado, na década de 1990, por envolvimento no esquema de corrupção conhecido como Máfia da Propina.Natural de São Paulo, Anna obteve sua inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em 2020 e atuava na advocacia havia aproximadamente seis anos.



Ex-namorado é investigado



O principal suspeito das mortes é o empresário Eric Conrado Alves de Almeida, de 41 anos, ex-namorado da advogada.



A Polícia Civil investiga o caso como feminicídio e vicaricídio, termo utilizado para caracterizar a violência praticada contra filhos ou pessoas próximas com o objetivo de atingir uma mulher.



De acordo com as informações reunidas na investigação, o empresário teria telefonado para um escritório de advocacia em Campinas e relatado a existência dos corpos no apartamento. Uma advogada que recebeu o contato foi até a Delegacia de Cotia para comunicar o fato.



A Polícia Civil solicitou à Justiça a prisão temporária do empresário. Até a última atualização das informações, o pedido estava sob análise judicial e ele ainda não havia sido localizado.



O principal suspeito das mortes é o empresário Eric Conrado Alves de Almeida, de 41 anos, ex-namorado da advogada.termo utilizado para caracterizar a violência praticada contra filhos ou pessoas próximas com o objetivo de atingir uma mulher.De acordo com as informações reunidas na investigação, o empresário teria telefonado para um escritório de advocacia em Campinas e relatado a existência dos corpos no apartamento. Uma advogada que recebeu o contato foi até a Delegacia de Cotia para comunicar o fato.A Polícia Civil solicitou à Justiça a prisão temporária do empresário. Até a última atualização das informações, o pedido estava sob análise judicial e ele ainda não havia sido localizado.