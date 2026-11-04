OAB Cotia lamenta morte de advogada e filho de 6 anos encontrados em apartamento

Em nota de pesar, entidade se solidarizou com familiares de Anna Gabriela Faria Lima e Raphael Faria Lima Ferrari; Polícia Civil investiga o caso como feminicídio e vicaricídio. Ex-namorado é procurado
|Foto: Reprodução / Redes sociais
A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Subseção de Cotia, divulgou uma nota de pesar pelo falecimento da advogada Anna Gabriela Faria Lima, de 29 anos, e de seu filho, Raphael Faria Lima Ferrari, de 6 anos. Mãe e filho foram encontrados mortos na noite de terça-feira (3), em um apartamento localizado na Estrada Manoel Lajes do Chão, em Cotia.
Na manifestação, a entidade lamentou a perda e prestou solidariedade aos familiares neste momento de dor. A nota foi assinada pelo presidente da OAB Cotia, Ricardo Rodrigues, pela vice-presidente Gizele Salopa e pelos demais integrantes da diretoria da Subseção.
A instituição informou ainda que os detalhes sobre o velório e a cerimônia de despedida serão divulgados posteriormente por meio de seus canais oficiais.
Em comunicado, a OAB Cotia destacou os nomes de Anna e Raphael e manifestou condolências aos parentes.
Quem era Anna Gabriela
Anna Gabriela era bisneta de José Vicente de Faria Lima, conhecido como Brigadeiro Faria Lima, que foi prefeito de São Paulo entre 1965 e 1969 e oficial da Força Aérea Brasileira (FAB). O nome dele batiza uma das principais avenidas da capital paulista.
Ela também era filha de Paulo Roberto Faria Lima, ex-vereador de São Paulo condenado, na década de 1990, por envolvimento no esquema de corrupção conhecido como Máfia da Propina.
Natural de São Paulo, Anna obteve sua inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em 2020 e atuava na advocacia havia aproximadamente seis anos.
Ex-namorado é investigado
O principal suspeito das mortes é o empresário Eric Conrado Alves de Almeida, de 41 anos, ex-namorado da advogada.
A Polícia Civil investiga o caso como feminicídio e vicaricídio, termo utilizado para caracterizar a violência praticada contra filhos ou pessoas próximas com o objetivo de atingir uma mulher.
De acordo com as informações reunidas na investigação, o empresário teria telefonado para um escritório de advocacia em Campinas e relatado a existência dos corpos no apartamento. Uma advogada que recebeu o contato foi até a Delegacia de Cotia para comunicar o fato.
A Polícia Civil solicitou à Justiça a prisão temporária do empresário. Até a última atualização das informações, o pedido estava sob análise judicial e ele ainda não havia sido localizado.
Câmeras registraram saída de caminhonete
Imagens do sistema de monitoramento do condomínio registraram a saída de uma caminhonete Chevrolet S10 branca durante a madrugada de segunda-feira (2), por volta das 2h14. O veículo deixou o local com apenas o motorista.
Conforme informações do boletim de ocorrência, o empresário teria chegado ao apartamento com Anna e Raphael na noite de domingo (1º) e deixado o condomínio algumas horas depois.
Antes de os corpos serem encontrados, a mãe de Anna, também avó do menino, havia registrado um boletim de ocorrência sobre o desaparecimento dos dois no 2º Distrito Policial, na Granja Viana, em Cotia.
A Polícia Civil continua investigando o caso para esclarecer as circunstâncias das mortes e localizar o suspeito.
Imagens do sistema de monitoramento do condomínio registraram a saída de uma caminhonete Chevrolet S10 branca durante a madrugada de segunda-feira (2), por volta das 2h14. O veículo deixou o local com apenas o motorista.
Conforme informações do boletim de ocorrência, o empresário teria chegado ao apartamento com Anna e Raphael na noite de domingo (1º) e deixado o condomínio algumas horas depois.
Antes de os corpos serem encontrados, a mãe de Anna, também avó do menino, havia registrado um boletim de ocorrência sobre o desaparecimento dos dois no 2º Distrito Policial, na Granja Viana, em Cotia.
A Polícia Civil continua investigando o caso para esclarecer as circunstâncias das mortes e localizar o suspeito.