Morte de advogada e filho em Cotia é investigada como feminicídio e vicaricídio

Polícia Civil pediu à Justiça a prisão temporária do empresário Eric Conrado Alves de Almeida, ex-companheiro da vítima; investigação reúne relatos de ameaças, perseguição e violência doméstica

Eric Alves de Almeida é procurado pela polícia. Foto: Divulgação

suspeito de matar a ex-companheira, a advogada Anna Gabriela Faria Lima, de 29 anos, e o filho dela, Raphael Faria Lima Ferrari, de 6 anos, em Cotia. O caso é investigado como feminicídio e vicaricídio. A Polícia Civil pediu à Justiça a prisão temporária do empresário Eric Conrado Alves de Almeida, de 41 anos,. O caso é investigado como feminicídio e vicaricídio.



Relatos de ameaças e violência



Depoimentos de familiares e testemunhas indicam que o relacionamento entre Eric e Anna Gabriela era conturbado, marcado por sucessivos términos e reconciliações.



Ainda conforme os relatos reunidos pela investigação, havia episódios anteriores de violência doméstica, ameaças, perseguições e comportamento controlador atribuídos ao empresário. Testemunhas também afirmaram que ele teria exibido uma arma de fogo para intimidar a ex-companheira.



A Polícia Civil apura o caso como feminicídio e vicaricídio. O feminicídio é o assassinato de uma mulher em razão da condição do sexo feminino, enquanto o vicaricídio caracteriza o assassinato de filhos ou outras pessoas próximas com o objetivo de atingir uma mulher.



Segundo os investigadores, há indícios de que Raphael tenha sido morto no mesmo contexto de violência de gênero contra a mãe.



Advogada comunicou localização dos corpos



A localização das vítimas ocorreu depois que uma advogada procurou a Delegacia de Cotia para informar que havia recebido uma comunicação sobre duas pessoas mortas no apartamento.



Segundo o boletim de ocorrência, a profissional contou que havia sido acionada por um escritório de advocacia de Campinas, no interior de São Paulo, após receber uma ligação do empresário. Durante o contato, Eric teria informado que havia dois corpos no imóvel e fornecido o endereço.



Com a informação, policiais foram até o condomínio e, com autorização da síndica, entraram no apartamento, onde encontraram Anna Gabriela e Raphael mortos.



A mãe da advogada havia registrado um boletim de ocorrência por desaparecimento no domingo (1º). No documento, relatou que a filha e o neto haviam saído para jantar com uma amiga, mas não foram mais vistos.



Ao procurar a mulher mencionada, a mãe foi informada de que nenhum encontro havia sido combinado. O carro de Anna Gabriela foi encontrado estacionado em frente ao imóvel onde os corpos foram localizados.



Polícia procura empresário



A Polícia Civil identificou o veículo e a linha telefônica utilizados pelo empresário e recolheu imagens do sistema de monitoramento do condomínio para auxiliar nas investigações.



A perícia foi acionada, e foram solicitados exames necroscópicos e toxicológicos para esclarecer as circunstâncias das mortes.



O pedido de prisão temporária foi encaminhado à Justiça. Até as informações divulgadas pelo g1, Eric não havia sido localizado e era procurado pelas autoridades.

Os corpos de mãe e filho foram encontrados na noite de terça-feira (3), em um apartamento localizado em um condomínio no bairro Lajeado, na Estrada Manoel Lages do Chão. As vítimas estavam sobre uma cama de casal, lado a lado.Segundo informações divulgadas,Já às 2h14 de segunda-feira (2), o empresário foi filmado deixando o residencial sozinho, em uma caminhonete.De acordo com o boletim de ocorrência, não há registros da entrada ou saída de outras pessoas no apartamento ou no bloco onde as vítimas estavam durante esse intervalo. A polícia investiga se as mortes ocorreram nesse período.