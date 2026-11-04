Bisneta de Brigadeiro Faria Lima: quem era Anna Gabriela, advogada encontrada morta com o filho

Ela e o filho foram encontrados em um apartamento na Estrada Manoel Lajes do Chão, em Cotia; Polícia Civil tenta localizar o ex-namorado da vítima

Foto: Reprodução





encontrada morta ao lado do filho, Raphael Faria Lima Ferrari, de 6 anos, em um apartamento na Estrada Manoel Lajes do Chão, em Cotia, era integrante de uma família com trajetória na política paulistana e na história da cidade de São Paulo. Anna Gabriela Faria Lima, de 29 anos,, era integrante de uma família com trajetória na política paulistana e na história da cidade de São Paulo.



Mãe e filho foram encontrados mortos em apartamento



Os corpos de Anna e Raphael foram encontrados na noite de terça-feira (3), por volta das 19h, em um apartamento localizado na Estrada Manoel Lajes do Chão, em Cotia.



O principal suspeito é o empresário Eric Conrado Alves de Almeida, de 41 anos, ex-namorado da advogada. A Polícia Civil apura as circunstâncias do crime e investiga o caso como feminicídio e vicaricídio, termo utilizado para caracterizar a morte de filhos ou pessoas próximas com o objetivo de atingir uma mulher.



De acordo com as informações divulgadas sobre a investigação, o empresário teria ligado para um escritório de advocacia em Campinas e relatado a existência dos corpos no imóvel. Uma advogada que recebeu o contato foi até a Delegacia de Cotia para comunicar o fato.



A Polícia Civil solicitou à Justiça a prisão temporária de Eric, que ainda não havia sido localizado. O pedido estava sob análise judicial. Os corpos de Anna e Raphael foram encontrados na noite de terça-feira (3), por volta das 19h, em um apartamento localizado na Estrada Manoel Lajes do Chão, em Cotia.O principal suspeito é o empresário Eric Conrado Alves de Almeida, de 41 anos, ex-namorado da advogada. A Polícia Civil apura as circunstâncias do crime eDe acordo com as informações divulgadas sobre a investigação, o empresário teria ligado para um escritório de advocacia em Campinas e relatado a existência dos corpos no imóvel. Uma advogada que recebeu o contato foi até a Delegacia de Cotia para comunicar o fato.A Polícia Civil solicitou à Justiça a prisão temporária de Eric, que ainda não havia sido localizado. O pedido estava sob análise judicial.





Ex-namorado da vítima, Eric é o principal suspeito do crime. Foto: Divulgação

Câmeras registraram saída de suspeito do condomínio



Imagens de câmeras de segurança registraram a saída de uma caminhonete Chevrolet S10 branca do condomínio durante a madrugada de segunda-feira (2), por volta das 2h14. O veículo deixou o local com o motorista sozinho.



O registro é considerado um dos elementos reunidos pela investigação para reconstruir a movimentação no condomínio. Conforme informações do boletim de ocorrência, o empresário teria deixado o local após chegar ao apartamento com Anna e Raphael na noite de domingo (1º).



Horas antes de os corpos serem encontrados, a mãe de Anna e avó do menino havia registrado um boletim de ocorrência sobre o desaparecimento dos dois no 2º Distrito Policial, na Granja Viana, em Cotia.



A Polícia Civil segue investigando o caso e busca localizar o empresário. , por volta das 2h14. O veículo deixou o local com o motorista sozinho.O registro é considerado um dos elementos reunidos pela investigação para reconstruir a movimentação no condomínio. Conforme informações do boletim de ocorrência, o empresário teria deixado o local após chegar ao apartamento com Anna e Raphael na noite de domingo (1º).Horas antes de os corpos serem encontrados, a mãe de Anna e avó do menino havia registrado um boletim de ocorrência sobre o desaparecimento dos dois no 2º Distrito Policial, na Granja Viana, em Cotia.A Polícia Civil segue investigando o caso e busca localizar o empresário.

A advogada era bisneta de José Vicente de Faria Lima, conhecido como Brigadeiro Faria Lima, que governou a capital paulista entre 1965 e 1969 e também foi oficial da Força Aérea Brasileira (FAB). O nome dele batiza a avenida Brigadeiro Faria Lima, uma das principais vias da zona oeste da capital.Anna era filha de Paulo Roberto Faria Lima, ex-vereador de São Paulo condenado, na década de 1990, por envolvimento em um esquema de corrupção que ficou conhecido como Máfia da Propina. Paulo Roberto era filho de José Roberto Faria Lima, ex-deputado federal e neto do Brigadeiro Faria Lima.Natural da cidade de São Paulo, Anna obteve sua inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em 2020 e atuava na profissão havia cerca de seis anos. Segundo informações divulgadas pelo portal Metrópoles, ela vivia uma fase de crescimento na carreira.