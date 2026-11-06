Liquigás inaugura novo depósito em Cotia com preço especial de botijão

Estabelecimento abre neste sábado (7), no Jardim Central, com oferta especial de inauguração e brinde para os clientes

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Conteúdo de marca: Os moradores de Cotia passam a contar com mais uma opção para a compra de gás de cozinha. A tradicional marca Liquigás ganha um novo ponto de atendimento na cidade, com a inauguração de um depósito na Rua Maurício Xavier de Oliveira, nº 14, no Jardim Central. A abertura oficial será neste sábado, 7 de novembro.



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A oferta é válida somente para compras realizadas com retirada diretamente no estabelecimento. Para garantir o preço promocional, é necessário apresentar o casco vazio do botijão. Não haverá limite de unidades por cliente.



No dia da inauguração, o depósito funcionará das 8h às 20h.

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Serviço



Endereço: Rua Maurício Xavier de Oliveira, nº 14, Jardim Central, Cotia (SP).

Referência: próximo ao Supermercado Barbosa e ao campo de futebol.

Telefones: (11) 4614-1012 e (11) 4614-1013.

WhatsApp: (11) 97186-1738.

Inauguração: sábado, 7 de novembro de 2026.

Horário: das 8h às 20h.

Promoção: botijão P13 por R$ 99,99, com brinde especial, mediante retirada no local e apresentação do casco vazio. Rua Maurício Xavier de Oliveira, nº 14, Jardim Central, Cotia (SP).: próximo ao Supermercado Barbosa e ao campo de futebol.(11) 4614-1012 e (11) 4614-1013.(11) 97186-1738.sábado, 7 de novembro de 2026.das 8h às 20h.botijão P13 por R$ 99,99, com brinde especial, mediante retirada no local e apresentação do casco vazio.

O estabelecimento oferecerá duas modalidades de atendimento: retirada de botijões diretamente no depósito e serviço de entrega, atendendo moradores de diferentes regiões do município.Para marcar a inauguração, os clientes poderão aproveitar uma promoção especial válida exclusivamente neste sábado., com direito a um brinde especial.