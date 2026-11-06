Corpo de jovem é encontrado em porta-malas de carro; caso é o 21º na Grande SP

Vítima de 23 anos foi localizada enrolada em um cobertor, em Itapecerica da Serra. Polícia investiga os casos como homicídios e apura possível ligação entre as ocorrências

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O corpo de Gabriel Baeta Ceola Santana, de 23 anos, foi encontrado dentro do porta-malas de um carro abandonado na Estrada Jorge Cremm, em Itapecerica da Serra, na tarde de quinta-feira (5).





Texto com informações do portal Metrópoles

Segundo a Polícia Civil, a vítima estava enrolada em um cobertor. O veículo havia sido deixado no local no dia anterior e chamou a atenção de moradores, que acionaram as autoridades.Guardas civis municipais foram até o endereço e perceberam o que parecia ser um corpo no porta-malas. A abertura do veículo ocorreu na presença de policiais civis.O carro está registrado em nome de uma mulher, que foi comunicada sobre o caso e deverá prestar depoimento. Inicialmente, a investigação trata a ocorrência como homicídio.Com o caso, chega a 21 o número de corpos encontrados em ocorrências semelhantes na Grande São Paulo, entre 5 de setembro e 6 de novembro, segundo levantamento da Polícia Civil.Do total, 15 foram localizados na capital e seis na região metropolitana: três em Itapecerica da Serra, um em Embu das Artes, um em São Bernardo do Campo e um em Diadema.As investigações são conduzidas pelo Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) e por unidades policiais da região metropolitana. Em 27 de outubro, três suspeitos de participação nos homicídios foram presos e outros sete identificados.Segundo a Polícia Civil, os casos envolvem o transporte e o abandono de corpos em locais públicos após as execuções. A diretora do DHPP, Ivalda Aleixo, afirmou que cada ocorrência é investigada individualmente e descartou, até o momento, a hipótese de atuação de um serial killer.