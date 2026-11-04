Homem procurado por matar ex e filho dela em Cotia é acusado de agressões desde a adolescência

Relatos de ex-colegas apontam histórico de agressões durante a adolescência; empresário é procurado por suspeita de duplo homicídio
|Eric Conrado é procurado por duplo homicídio. Foto: Divulgação
O empresário Eric Conrado Alves de Almeida, de 41 anos, apontado como principal suspeito de matar a ex-namorada, a advogada Anna Gabriela Faria Lima, de 29 anos, e o filho dela, Raphael Faria Lima Ferrari, de 6, em Cotia, já teria protagonizado episódios de violência durante a adolescência.
Ex-colegas de escola relataram agressões atribuídas a ele, incluindo um caso em que um estudante sofreu lesões graves no rosto.
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As informações foram divulgadas pelo portal G1, que ouviu pessoas que estudaram com o empresário. Segundo os relatos, Eric frequentemente se envolvia em conflitos com outros estudantes.
Uma das vítimas, que não quis ser identificada, contou que foi agredida após um desentendimento verbal envolvendo a irmã do suspeito, dentro de uma instituição de ensino.
"Ele deu um soco no meu rosto, eu caí e ele começou a chutar a minha cara enquanto eu estava caído. Perdi a consciência e fui parar no hospital", relatou ao G1.
Vítima precisou passar por cirurgia
De acordo com o relato, a agressão provocou ferimentos graves. Os chutes teriam rasgado uma de suas orelhas e atingido um dos olhos, causando afundamento do globo ocular e rompimento da lâmina papirácea, estrutura óssea localizada na região interna da órbita ocular.
Na época, o estudante precisou passar por uma cirurgia para reconstrução do osso. Segundo ele, também foi necessário retirar um fragmento do nariz.
Após o episódio, o pai da vítima registrou um boletim de ocorrência contra Eric. O pai do suspeito, porém, teria procurado a família do estudante e feito ameaças, conforme o relato publicado pelo portal.
O caso foi investigado como lesão corporal, mas a família da vítima não deu continuidade a uma ação civil ou criminal.
O ex-colega afirmou não se lembrar se Eric chegou a ser suspenso ou expulso da escola. Ele também relatou que não teve mais contato com o empresário depois da agressão e afirmou que outros estudantes também teriam sido vítimas de episódios semelhantes.
"Ele não brigou só comigo dentro da escola, brigou com outras pessoas também", declarou.
Relacionamento era marcado por conflitos
Eric é empresário do ramo de vendas de energia solar e mora em Cotia. Segundo as informações publicadas pelo G1, ele estudou em dois colégios particulares tradicionais da cidade e praticava artes marciais durante a adolescência.
No contexto da investigação sobre as mortes, familiares e testemunhas relataram que o relacionamento entre Eric e Anna era conturbado, marcado por términos e reconciliações sucessivas. Os dois estariam separados havia poucos meses.
A Polícia Civil investiga o empresário como principal suspeito das mortes. O caso é apurado como feminicídio e vicaricídio. Até a publicação das informações pelo G1, o portal informou que tentava contato com Eric e aguardava um posicionamento.
As informações foram divulgadas pelo portal G1, que ouviu pessoas que estudaram com o empresário. Segundo os relatos, Eric frequentemente se envolvia em conflitos com outros estudantes.
Uma das vítimas, que não quis ser identificada, contou que foi agredida após um desentendimento verbal envolvendo a irmã do suspeito, dentro de uma instituição de ensino.
"Ele deu um soco no meu rosto, eu caí e ele começou a chutar a minha cara enquanto eu estava caído. Perdi a consciência e fui parar no hospital", relatou ao G1.
Vítima precisou passar por cirurgia
De acordo com o relato, a agressão provocou ferimentos graves. Os chutes teriam rasgado uma de suas orelhas e atingido um dos olhos, causando afundamento do globo ocular e rompimento da lâmina papirácea, estrutura óssea localizada na região interna da órbita ocular.
Na época, o estudante precisou passar por uma cirurgia para reconstrução do osso. Segundo ele, também foi necessário retirar um fragmento do nariz.
Após o episódio, o pai da vítima registrou um boletim de ocorrência contra Eric. O pai do suspeito, porém, teria procurado a família do estudante e feito ameaças, conforme o relato publicado pelo portal.
O caso foi investigado como lesão corporal, mas a família da vítima não deu continuidade a uma ação civil ou criminal.
O ex-colega afirmou não se lembrar se Eric chegou a ser suspenso ou expulso da escola. Ele também relatou que não teve mais contato com o empresário depois da agressão e afirmou que outros estudantes também teriam sido vítimas de episódios semelhantes.
"Ele não brigou só comigo dentro da escola, brigou com outras pessoas também", declarou.
Relacionamento era marcado por conflitos
Eric é empresário do ramo de vendas de energia solar e mora em Cotia. Segundo as informações publicadas pelo G1, ele estudou em dois colégios particulares tradicionais da cidade e praticava artes marciais durante a adolescência.
No contexto da investigação sobre as mortes, familiares e testemunhas relataram que o relacionamento entre Eric e Anna era conturbado, marcado por términos e reconciliações sucessivas. Os dois estariam separados havia poucos meses.
A Polícia Civil investiga o empresário como principal suspeito das mortes. O caso é apurado como feminicídio e vicaricídio. Até a publicação das informações pelo G1, o portal informou que tentava contato com Eric e aguardava um posicionamento.