Homem procurado por matar ex e filho dela em Cotia é acusado de agressões desde a adolescência

Ex-colegas de escola relataram agressões atribuídas a ele, incluindo um caso em que um estudante sofreu lesões graves no rosto.

As informações foram divulgadas pelo portal G1, que ouviu pessoas que estudaram com o empresário. Segundo os relatos, Eric frequentemente se envolvia em conflitos com outros estudantes.Uma das vítimas, que não quis ser identificada, contou que foi agredida após um desentendimento verbal envolvendo a irmã do suspeito, dentro de uma instituição de ensino., relatou ao G1.De acordo com o relato, a agressão provocou ferimentos graves. Os chutes teriam rasgado uma de suas orelhas e atingido um dos olhos, causando afundamento do globo ocular e rompimento da lâmina papirácea, estrutura óssea localizada na região interna da órbita ocular.Na época, o estudante precisou passar por uma cirurgia para reconstrução do osso. Segundo ele, também foi necessário retirar um fragmento do nariz.Após o episódio, o pai da vítima registrou um boletim de ocorrência contra Eric. O pai do suspeito, porém, teria procurado a família do estudante e feito ameaças, conforme o relato publicado pelo portal.O caso foi investigado como lesão corporal, mas a família da vítima não deu continuidade a uma ação civil ou criminal.O ex-colega afirmou não se lembrar se Eric chegou a ser suspenso ou expulso da escola. Ele também relatou que não teve mais contato com o empresário depois da agressão e afirmou que outros estudantes também teriam sido vítimas de episódios semelhantes., declarou.Eric é empresário do ramo de vendas de energia solar e mora em Cotia. Segundo as informações publicadas pelo G1, ele estudou em dois colégios particulares tradicionais da cidade e praticava artes marciais durante a adolescência.No contexto da investigação sobre as mortes, familiares e testemunhas relataram que o relacionamento entre Eric e Anna era conturbado, marcado por términos e reconciliações sucessivas. Os dois estariam separados havia poucos meses.A Polícia Civil investiga o empresário como principal suspeito das mortes. O caso é apurado como feminicídio e vicaricídio. Até a publicação das informações pelo G1, o portal informou que tentava contato com Eric e aguardava um posicionamento.