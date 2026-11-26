Em entrevista ao Cotia & Cia, Rodrigo Santos, CEO da Agência Turdans, apresentou os serviços oferecidos pela empresa e falou sobre a procura por destinos turísticos

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Conteúdo de marca - O mercado de turismo oferece cada vez mais alternativas para quem deseja viajar, seja em excursões, pacotes aéreos ou cruzeiros. Em entrevista ao Cotia & Cia, Rodrigo Santos, CEO da Agência Turdans, apresentou os serviços oferecidos pela empresa e falou sobre a procura por destinos turísticos.





Veja a entrevista no vídeo abaixo:











Entre as opções estão viagens para Campos do Jordão, Serra Negra, Holambra, Arraial do Cabo e Paraty, além de pacotes especiais para o período de festas de fim de ano e Réveillon.A agência também trabalha com aluguel de veículos e mantém atendimento pela internet e em loja física, localizada na Estrada Padre Inácio, 757, na Galeria Ribeiro, no bairro Centerville, em Cotia.