Vítima pode ser Adilson da Silva, de 63 anos, desaparecido desde o acidente ocorrido na madrugada desta quarta-feira (25), em Barueri. Identificação oficial será realizada pela Polícia Científica

Foto: Artesp

durante as buscas pelo motorista de um caminhão-tanque que caiu no Rio Tietê após um acidente na Rodovia Castello Branco, na altura de Barueri. O corpo de um homem foi localizado na manhã desta quarta-feira (25), nas proximidades da barragem de Santana de Parnaíba,



Segundo o Corpo de Bombeiros, os indícios apontam que a vítima seja Adilson da Silva, de 63 anos, que estava desaparecido desde a colisão. A identificação oficial, no entanto, ainda depende de exames da Polícia Científica.



O acidente aconteceu por volta das 4h35, no sentido interior. Uma van teria aquaplanado, fazendo com que o motorista perdesse o controle e atingisse a lateral do caminhão-tanque.



Com o impacto, o caminhão bateu na mureta de proteção da rodovia e a cabine foi projetada para fora da ponte, caindo no Rio Tietê.



O motorista da van foi socorrido com ferimentos leves. Já o condutor do caminhão desapareceu após a queda da cabine no rio.