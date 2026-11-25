Vítima pode ser Adilson da Silva, de 63 anos, desaparecido desde o acidente ocorrido na madrugada desta quarta-feira (25), em Barueri. Identificação oficial será realizada pela Polícia Científica
|Foto: Artesp
O corpo de um homem foi localizado na manhã desta quarta-feira (25), nas proximidades da barragem de Santana de Parnaíba, durante as buscas pelo motorista de um caminhão-tanque que caiu no Rio Tietê após um acidente na Rodovia Castello Branco, na altura de Barueri.
Segundo o Corpo de Bombeiros, os indícios apontam que a vítima seja Adilson da Silva, de 63 anos, que estava desaparecido desde a colisão. A identificação oficial, no entanto, ainda depende de exames da Polícia Científica.
O acidente aconteceu por volta das 4h35, no sentido interior. Uma van teria aquaplanado, fazendo com que o motorista perdesse o controle e atingisse a lateral do caminhão-tanque.
Com o impacto, o caminhão bateu na mureta de proteção da rodovia e a cabine foi projetada para fora da ponte, caindo no Rio Tietê.
O motorista da van foi socorrido com ferimentos leves. Já o condutor do caminhão desapareceu após a queda da cabine no rio.
Chuvas dificultaram as buscas
De acordo com os Bombeiros, as buscas foram realizadas por equipes em solo devido às condições do rio. As chuvas registradas na noite de terça-feira (24) e na madrugada desta quarta provocaram aumento do nível da água e intensificaram a correnteza.
Cinco viaturas da corporação foram mobilizadas para a ocorrência. Além de procurar o motorista, as equipes também trabalham para localizar a cabine do caminhão no interior do rio.
Uma câmera de segurança registrou parte da dinâmica do acidente. As imagens mostram o caminhão desgovernado, atingindo a mureta de proteção antes de a cabine despencar no Tietê.