Proposta recebeu 12 votos favoráveis e prevê grupo de vereadores para fiscalizar questões de segurança, impactos ambientais e possíveis consequências para moradores; novo oleoduto terá 13,35 quilômetros no território cotiano

Foto: Petrobras





implantação do novo oleoduto da Petrobras no município. A Câmara Municipal de Cotia aprovou, por 12 votos favoráveis, durante a sessão desta terça-feira (24), o projeto de resolução que cria uma Comissão de Assuntos Relevantes para acompanhar a





A proposta é de autoria do vereador Dr. Silvio Cabral e prevê o monitoramento de questões relacionadas à segurança da estrutura, à preservação ambiental e aos possíveis impactos sobre as comunidades próximas ao traçado.



A comissão terá três vereadores e prazo de funcionamento de 21 meses. Entre suas atribuições estão acompanhar as condições de segurança, manutenção e operação do oleoduto, solicitar informações à Petrobras e aos órgãos públicos, analisar estudos técnicos e promover reuniões com moradores e entidades envolvidas.



O grupo também poderá realizar visitas técnicas, diligências, audiências públicas e encontros descentralizados nas comunidades potencialmente afetadas pelo empreendimento. Ao final dos trabalhos, deverá apresentar um relatório com conclusões e recomendações.



Pelo projeto aprovado, a comissão terá ainda a atribuição de acompanhar possíveis riscos a moradias, equipamentos públicos, áreas de preservação ambiental e cursos d'água, além de discutir eventuais restrições de uso e ocupação do solo nas regiões próximas à faixa de servidão.



Oleoduto terá 13,35 quilômetros em Cotia



A criação da comissão ocorre em meio ao processo de licenciamento ambiental de um novo oleoduto da Petrobras, denominado Barueri-Pilões (OBAPI Escuros). O empreendimento prevê aproximadamente 142 quilômetros de extensão, atravessando 13 municípios paulistas.



Em Cotia, o traçado terá 13,35 quilômetros e deverá contar com uma nova faixa de servidão de aproximadamente 20 metros de largura.



A estrutura será destinada ao transporte de derivados de petróleo classificados como produtos escuros, como óleo combustível e gasóleo. O projeto também prevê a substituição e desativação do atual duto OBATI, que liga o Terminal Terrestre de Barueri ao Terminal de São Caetano do Sul.

Projeto prevê acompanhamento de impactos sobre moradores



Na justificativa da proposta, o vereador Dr. Silvio Cabral destaca a necessidade de acompanhamento permanente da infraestrutura, considerando os riscos potenciais relacionados ao transporte de derivados de petróleo e a proximidade do oleoduto com áreas habitadas e ambientalmente sensíveis.



O texto também aponta a necessidade de atenção às faixas de servidão, à segurança das moradias e a possíveis impactos sobre processos de regularização fundiária e o direito à moradia.



A comissão deverá estabelecer diálogo institucional com a Petrobras, órgãos ambientais, Defesa Civil, Ministério Público e representantes das comunidades. A proposta não substitui as atribuições dos órgãos responsáveis pela fiscalização técnica, ambiental e operacional do empreendimento, mas busca ampliar o acompanhamento parlamentar e a participação da população.



