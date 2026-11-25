Artista se apresenta no dia 5 de dezembro, em evento com quatro horas de pagode e convidados especiais. Entrada será gratuita por tempo limitado

Willian Kessley. Foto: Raquel Cunha / Globo





A Fazenda Madalena, localizada na Av. Ivo Mário Isaac Pires, 3751, no Tijuco Preto, em Cotia, recebe no dia 5 de dezembro o evento Pagode do Will – Edição Especial, com apresentação do cantor Willian Kessley. A programação promete quatro horas de samba e pagode, com participações de convidados especiais e entrada gratuita por tempo limitado.





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Serviço



Pagode do Will – Edição Especial

Data: 5 de dezembro de 2026 (sábado)

Local: Fazenda Madalena - Av. Ivo Mário Isaac Pires, 3751, Tijuco Preto, Cotia

Atração: Willian Kessley e convidados especiais

Duração: quatro horas de música

Entrada: gratuita por tempo limitado.

Willian Kessley ganhou projeção nacional ao integrar o elenco do The Voice Brasil. Durante sua trajetória no programa, também teve a oportunidade de atuar ao lado do cantor Diogo Nogueira como assistente técnico.Considerado uma das apostas da nova geração do pagode, o artista vem ampliando sua presença no cenário musical e promete uma apresentação com grandes sucessos do gênero, carisma e interação com o público.Além da música, o evento contará com estrutura para confraternização, opções de gastronomia e bebidas, em um ambiente preparado para receber amigos e famílias.