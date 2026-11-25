Ação acontece no Terminal Rodoviário Antônio Falci, das 9h às 14h, com participação de 11 empresas que farão entrevistas no local

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O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Ibiúna realiza nesta quinta-feira (26) um feirão de emprego com 116 vagas em diferentes áreas profissionais. A ação acontece das 9h às 14h, no Terminal Rodoviário Antônio Falci, na região central da cidade, e contará com a participação de 11 empresas.



Confira os cargos disponíveis



As vagas contemplam diferentes níveis de experiência e setores do mercado de trabalho. Entre as funções oferecidas estão:

Auxiliar de logística;

Auxiliar e alimentador de linha de produção;

Auxiliar de cozinha;

Auxiliar de limpeza;

Camareira de hotel;

Cumim;

Garçom;

Embalador;

Conferente;

Trabalhador rural;

Mecânico de manutenção e instalação de aparelhos de climatização e refrigeração;

Eletricista;

Torneiro mecânico;

Expedidor de mercadorias;

Motorista de caminhão;

Gerente de cadeia de suprimentos;

Porteiro. As vagas contemplam diferentes níveis de experiência e setores do mercado de trabalho. Entre as funções oferecidas estão:



Como participar



Os interessados devem comparecer ao PAT de Ibiúna até esta quarta-feira (25) para retirar a carta de encaminhamento necessária para participar das entrevistas.



A unidade fica na Rua Raimundo Santiago, 30, no Centro.



No dia do feirão, os candidatos deverão apresentar a carta de encaminhamento, documento de identidade (RG e CPF), carteira de trabalho (física ou digital) e currículo.



Além das oportunidades do feirão, o PAT disponibiliza diariamente outras vagas para quem busca ingressar ou retornar ao mercado de trabalho.





Serviço



Feirão de Emprego do PAT Ibiúna

Data: quinta-feira (26/11);

Horário: das 9h às 14h;

Local: Terminal Rodoviário Antônio Falci;

Endereço: Avenida Vereador Benedito de Campos, 2 – Centro, Ibiúna.

As oportunidades são para contratação com carteira assinada (CLT), com salários entre R$ 1.654 e R$ 4 mil, além de benefícios. Durante o evento, representantes das empresas participantes realizarão entrevistas com os candidatos.