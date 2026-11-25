Ação acontece no Terminal Rodoviário Antônio Falci, das 9h às 14h, com participação de 11 empresas que farão entrevistas no local
|Foto: Reprodução
O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Ibiúna realiza nesta quinta-feira (26) um feirão de emprego com 116 vagas em diferentes áreas profissionais. A ação acontece das 9h às 14h, no Terminal Rodoviário Antônio Falci, na região central da cidade, e contará com a participação de 11 empresas.
As oportunidades são para contratação com carteira assinada (CLT), com salários entre R$ 1.654 e R$ 4 mil, além de benefícios. Durante o evento, representantes das empresas participantes realizarão entrevistas com os candidatos.
Confira os cargos disponíveis
As vagas contemplam diferentes níveis de experiência e setores do mercado de trabalho. Entre as funções oferecidas estão:
- Auxiliar de logística;
- Auxiliar e alimentador de linha de produção;
- Auxiliar de cozinha;
- Auxiliar de limpeza;
- Camareira de hotel;
- Cumim;
- Garçom;
- Embalador;
- Conferente;
- Trabalhador rural;
- Mecânico de manutenção e instalação de aparelhos de climatização e refrigeração;
- Eletricista;
- Torneiro mecânico;
- Expedidor de mercadorias;
- Motorista de caminhão;
- Gerente de cadeia de suprimentos;
- Porteiro.
Como participar
Os interessados devem comparecer ao PAT de Ibiúna até esta quarta-feira (25) para retirar a carta de encaminhamento necessária para participar das entrevistas.
A unidade fica na Rua Raimundo Santiago, 30, no Centro.
No dia do feirão, os candidatos deverão apresentar a carta de encaminhamento, documento de identidade (RG e CPF), carteira de trabalho (física ou digital) e currículo.
Além das oportunidades do feirão, o PAT disponibiliza diariamente outras vagas para quem busca ingressar ou retornar ao mercado de trabalho.
Serviço
Feirão de Emprego do PAT Ibiúna
Data: quinta-feira (26/11);
Horário: das 9h às 14h;
Local: Terminal Rodoviário Antônio Falci;
Endereço: Avenida Vereador Benedito de Campos, 2 – Centro, Ibiúna.
Feirão de Emprego do PAT Ibiúna
Data: quinta-feira (26/11);
Horário: das 9h às 14h;
Local: Terminal Rodoviário Antônio Falci;
Endereço: Avenida Vereador Benedito de Campos, 2 – Centro, Ibiúna.