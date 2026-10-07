Serial killer em SP? Cinco corpos encontrados em menos de um mês intrigam investigadores

Cadáveres foram localizados em diferentes regiões da capital, todos envolvidos em plástico, sacolas ou cobertores; Polícia Civil investiga os casos separadamente

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Cinco corpos encontrados em diferentes regiões de São Paulo, entre o início de setembro e o começo de outubro, chamaram a atenção pelas semelhanças entre as ocorrências e levantaram nas redes sociais a suspeita de que um serial killer poderia estar agindo na capital.



Cinco corpos em menos de um mês



O primeiro caso ocorreu em 5 de setembro, no Jabaquara, na zona Sul. Garis encontraram um cadáver dentro de um saco plástico preto, amarrado e abandonado em uma via pública. O caso é investigado pelo 16º Distrito Policial, na Vila Clementino.



Cinco dias depois, dois corpos foram encontrados na zona Leste, em locais separados por menos de três quilômetros.



No bairro Colônia, uma vítima foi localizada em um terreno baldio. O corpo estava amarrado, enrolado em um cobertor e com a cabeça coberta por sacos plásticos.



No mesmo dia, na Vila Chuca, uma mulher foi encontrada enrolada em um cobertor e dentro de um saco plástico. Ela apresentava ferimentos compatíveis com disparos de arma de fogo.



Os dois casos são investigados pelo 53º Distrito Policial, no Parque do Carmo.



Corpo foi encontrado em área de difícil acesso



O quarto caso ocorreu no Jaçanã, na zona Norte. Moradores encontraram partes de um corpo dentro de sacolas plásticas em uma área de difícil acesso.



A vítima foi identificada como Murilo Sanches dos Santos, que estava desaparecido. Durante as buscas, policiais encontraram roupas e uma faca e utilizaram técnicas de rapel para acessar o local.



A investigação está sob responsabilidade do 73º Distrito Policial.





Caso mais recente ocorreu no Parque Ecológico do Tietê



O caso mais recente foi registrado no Parque Ecológico do Tietê, na zona Leste.



Policiais militares encontraram o corpo de um homem dentro de um saco plástico, com braços e pernas presos por fita adesiva. Próximo ao cadáver havia um estojo de munição.



A vítima vestia camiseta vermelha e calça de moletom cinza e apresentava sinais de morte violenta. O caso foi registrado como homicídio e também é acompanhado pelo Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP).



Existe ligação entre os cinco casos?



A semelhança entre as ocorrências, principalmente o uso de plástico, sacolas ou cobertores para envolver os corpos, alimentou a suspeita de uma possível atuação de um serial killer.



Até o momento, porém, não há confirmação de que os cinco homicídios tenham sido cometidos pela mesma pessoa ou grupo.



Segundo a Secretaria da Segurança Pública, as equipes do DHPP e dos distritos policiais responsáveis pelos casos trabalham com suspeitos e possíveis motivações já identificados em algumas das investigações.



As linhas de investigação também são diferentes. Entre as hipóteses consideradas estão vingança, justiçamento e situações específicas relacionadas ao histórico das vítimas.



Para os investigadores, o fato de os corpos terem sido encontrados dentro de sacos plásticos, sacolas ou cobertores, por si só, não é suficiente para estabelecer um padrão de atuação de um assassino em série. Esses materiais também podem ter sido utilizados para transportar ou esconder os cadáveres.

Os cadáveres foram encontrados nas zonas Sul, Leste e Norte, em situações distintas, mas todos tinham algum tipo de envolvimento com sacos plásticos, sacolas ou cobertores.Apesar da coincidência, a Polícia Civil ainda não estabeleceu uma ligação entre os casos. As mortes são investigadas em inquéritos separados e as autoridades trabalham com diferentes hipóteses para cada crime.