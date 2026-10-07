Feriado de 12 de Outubro: veja os melhores e piores horários para viajar pelas rodovias da região

Concessionária estima 1,3 milhão de veículos nas rodovias durante o feriado de 12 de Outubro; Raposo Tavares deve concentrar 756 mil veículos

Foto: Motiva Sorocabana





Quem pretende viajar pelo interior paulista durante o feriado de Nossa Senhora Aparecida, na próxima segunda-feira (12), deve ficar atento aos horários de maior movimento nas rodovias.





A Raposo Tavares (SP-270) deve concentrar o maior fluxo, com previsão de 756 mil veículos durante o período.



Piores horários para pegar a estrada



Na saída para o feriado, a concessionária prevê maior concentração de veículos na:

Sexta-feira (9): das 16h às 20h

Sábado (10): das 9h às 13h Já no retorno, o período mais complicado deve ser: Já no retorno, o período mais complicado deve ser:

Segunda-feira (12): das 15h às 22h A recomendação é que os motoristas antecipem ou adiem a viagem, sempre que possível, para escapar dos períodos de maior movimento. A recomendação é que os motoristas antecipem ou adiem a viagem, sempre que possível, para escapar dos períodos de maior movimento.



Qual o melhor horário para viajar?



Para quem tiver flexibilidade, a orientação é evitar as janelas de maior fluxo.



Na sexta-feira, viajar antes das 16h tende a ser uma alternativa melhor para quem pretende sair no primeiro dia do feriado. No sábado, a recomendação é pegar a estrada antes das 9h ou depois das 13h.



Para o retorno na segunda-feira, quem puder deve antecipar a volta antes das 15h ou deixá-la para depois das 22h, quando a previsão é de redução do movimento.



Raposo Tavares terá o maior fluxo



Entre as rodovias administradas pela Motiva Sorocabana, a Raposo Tavares (SP-270) será a mais movimentada, com previsão de 756 mil veículos.



A estimativa para as demais rodovias é:

Castello Branco (SP-280): 177 mil veículos;

Castelinho (SP-075): 132 mil;

Bunjiro Nakao/José de Carvalho/Nestor Fogaça (SP-250): 107 mil;

João Leme dos Santos/Francisco José Ayub (SP-264): 104 mil;

SP-079: 73 mil.

Atenção aos trechos em obras



Mesmo com uma programação especial para reduzir interferências durante o feriado, alguns trechos continuarão com obras e sinalização especial.



Na Raposo Tavares, há intervenções nos quilômetros 46, em São Roque; 79, em Alumínio; e 111, em Araçoiaba da Serra, além de obras do sistema de pesagem eletrônica na região de Mairinque.



Também há obras na SP-250, entre Vargem Grande Paulista e Ibiúna, na SP-079, na SP-264 e na ligação entre Araçariguama e São Roque pela SPA-053/280.



Nos pontos onde estão sendo implantadas novas bases de atendimento, há trechos com bloqueio de acostamento e estreitamento de pista. A concessionária orienta os motoristas a reduzir a velocidade e respeitar a sinalização.



Atendimento 24 horas



Durante o feriado, o Centro de Controle Operacional da Motiva Sorocabana funcionará 24 horas por dia, em conjunto com o Policiamento Rodoviário.



Os motoristas que precisarem de atendimento podem acionar a concessionária pelo 0800 252 7280, que também funciona 24 horas pelo WhatsApp.



A orientação principal é planejar a viagem, verificar as condições do veículo antes de sair e evitar os horários de maior movimento, especialmente na saída de sexta-feira e no retorno de segunda-feira.

A Motiva Sorocabana estima que aproximadamente 1,3 milhão de veículos circulem pelas rodovias sob sua administração entre sexta-feira (9) e segunda-feira (12).