Aneel adia decisão sobre concessão da Enel e deve retomar julgamento em 60 dias

Diretora da agência votou pela caducidade do contrato da distribuidora, mas pedido de vista interrompeu julgamento

Foto: Agência Brasil





A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) adiou a decisão sobre a possível caducidade do contrato de concessão da Enel SP, responsável pela distribuição de energia elétrica na região metropolitana de São Paulo, incluindo Cotia. O julgamento foi realizado em reunião pública nesta terça-feira (6), mas acabou interrompido após um pedido de vista de um dos diretores da agência.



A discussão deverá ser retomada em até 60 dias.



A relatora do processo, diretora Agnes da Costa, apresentou voto favorável à caducidade do contrato, que, na prática, significa a perda da concessão pela empresa.



Segundo a diretora, persistem falhas na prevenção e na solução dos problemas relacionados à distribuição de energia elétrica, sem que tenham sido apresentadas soluções consideradas definitivas.



Agnes também afirmou que as provas reunidas durante o processo são suficientes para embasar a decisão e que a Enel teve garantidos seus direitos de defesa e participação nos procedimentos administrativos.



Durante a apresentação do voto, a relatora também criticou medidas adotadas pela concessionária para tentar dificultar o andamento do processo, incluindo questionamentos jurídicos e técnicos que, segundo ela, não teriam relação direta com as irregularidades apontadas pela fiscalização.



Pedido de vista interrompe julgamento



O julgamento foi interrompido após o diretor Gentil Nogueira pedir vista do processo. Com isso, a análise da possível caducidade da concessão não foi concluída.



O caso deverá voltar à pauta da Aneel dentro de aproximadamente 60 dias, quando os demais diretores poderão analisar a questão e votar.



Enel defende manutenção da concessão



Durante a sessão, o representante da Enel SP, Tiago de Barros Correia, defendeu a atuação da empresa e afirmou que a concessionária atingiu os índices exigidos de atendimento e respondeu adequadamente às situações de emergência registradas no último ano.



A empresa também apresentou manifestações de prefeitos de municípios atendidos pela concessionária e de organizações da sociedade civil em defesa da continuidade do contrato.



Os argumentos, no entanto, não foram suficientes para convencer a relatora, que manteve seu posicionamento pela caducidade da concessão.



Processo envolve histórico de reclamações



O processo de caducidade foi aberto após uma sequência de multas e ações de fiscalização consideradas de pouca efetividade para solucionar os problemas registrados na área de concessão.



A Enel também vem sendo alvo de reclamações recorrentes de autoridades públicas, incluindo o prefeito de São Paulo e o governador do Estado, especialmente após episódios de interrupções prolongadas no fornecimento de energia.



A discussão ganhou força após grandes apagões registrados na Grande São Paulo, que deixaram milhares de consumidores sem energia por períodos prolongados e provocaram críticas à capacidade da empresa de restabelecer o serviço.





