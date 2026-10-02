Sem previsão de conclusão, obra de esgoto deixa ruas danificadas em Caucaia do Alto; veja VÍDEO

Ainda de acordo com Lizandra, a movimentação de funcionários no local foi interrompida no fim de julho, quando as equipes teriam comparecido apenas para retirar as máquinas utilizadas na obra.Questionados pelos moradores sobre a previsão de conclusão dos serviços, os trabalhadores teriam informado que a intervenção estava suspensa por tempo indeterminado, supostamente por falta de recursos.Desde então, os moradores afirmam que tenta obter esclarecimentos e uma previsão para a recuperação das vias, mas dizem não ter recebido respostas da Prefeitura de Cotia. Alguns chegaram a gravar vídeos mostrando as condições das ruas e divulgaram as imagens nas redes sociais, na tentativa de chamar a atenção do poder público.A principal cobrança da comunidade é pela recuperação do pavimento e pela conclusão dos serviços, além da adoção de medidas para evitar acidentes nos trechos danificados.Procurada pelo, a Sabesp informou que a obra faz parte da implantação da rede coletora de esgoto destinada ao Residencial Pastoreiro. Segundo a companhia, a interrupção temporária ocorreu após a identificação de uma interferência de rochas no subsolo, que impede a continuidade das escavações pelos métodos convencionais.A empresa afirma que são necessários serviços especializados para superar o obstáculo e que está adotando as providências para dar continuidade à intervenção. A previsão é que a obra seja concluída dentro do cronograma de universalização do saneamento, com prazo até 2029.Sobre as condições das ruas, a Sabesp declarou que as recomposições do pavimento referentes às intervenções sob sua responsabilidade já foram executadas. A companhia também ressaltou que a nova rede de esgoto ainda não está em operação.Em relação aos danos identificados em alguns pontos, a empresa atribuiu a deterioração do pavimento ao lançamento irregular e recorrente de efluentes diretamente nas vias públicas. Segundo a Sabesp, esses danos, quando decorrentes de fatores externos à execução da obra, não são de sua responsabilidade.O Cotia & Cia também procurou a Prefeitura de Cotia para obter esclarecimentos sobre as condições das ruas, a situação da caixa de escoamento sem tampa e as medidas previstas para atender às reclamações dos moradores.Até a publicação desta reportagem, a administração municipal não havia encaminhado resposta. O espaço permanece aberto para manifestação.