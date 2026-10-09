Sabesp anuncia R$ 1 bilhão em obras de saneamento em Cotia

Intervenções incluem 123 quilômetros de obras, 19 estações elevatórias e ampliação da coleta e do tratamento de esgoto; nova etapa tem execução prevista até o fim de 2029

Foto: Reprodução





A Sabesp apresentou à Prefeitura de Cotia, na quarta-feira (7), o cronograma e os detalhes de obras de saneamento básico que somam R$ 1 bilhão em investimentos no município. As intervenções fazem parte da Fase 2 do Projeto Tietê e abrangem melhorias nos sistemas de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto.



Cotia tem 39% de tratamento de esgoto



Durante a reunião, Marcelo Gonçalves informou que Cotia conta atualmente com 64% de cobertura de coleta de esgoto e 39% de tratamento.



As obras têm como objetivo ampliar o atendimento e contribuir para as metas de universalização do saneamento, que preveem abastecimento de água para 100% da população e coleta e tratamento de esgoto para 90%.



Uma das intervenções previstas é a desativação de uma unidade de tratamento de esgoto em Cotia, que será transformada em estação elevatória. A estrutura terá a função de encaminhar o esgoto coletado no município para tratamento em Barueri.



Os contratos estão divididos por lotes, e os representantes das empreiteiras apresentaram os serviços sob responsabilidade de cada empresa e os principais desafios para o cumprimento dos prazos.



Novo pacote prevê mais R$ 800 milhões



Além das obras já contratadas, a Sabesp informou que está prevista uma nova contratação, chamada Onda 4, com investimentos estimados em R$ 800 milhões e execução prevista até o final de 2029.



Os detalhes desse novo pacote de intervenções ainda não foram divulgados.



Prefeitura cobra qualidade na recomposição das vias



A reunião também teve como objetivo alinhar os procedimentos entre a Prefeitura, a Sabesp e as empresas responsáveis pelas obras, especialmente em relação a liberações, licenciamentos e articulação com outros órgãos públicos. As intervenções que envolvem rodovias também foram citadas entre os pontos que exigem coordenação.



Durante o encontro, representantes da Administração Municipal questionaram a companhia sobre a recomposição das vias após a abertura de valas para a execução dos serviços.



Segundo a Prefeitura, moradores têm apresentado reclamações frequentes sobre a qualidade dos reparos, principalmente quando o pavimento não é restaurado adequadamente após as intervenções.



Em resposta, Marcelo Gonçalves afirmou que a Sabesp vem adotando melhorias técnicas no processo e que os problemas identificados serão solucionados.



Participaram da reunião os secretários municipais Iran Soares, de Obras e Infraestrutura; Edson Gomes de Assis, de Governo; Valdecir Fonseca, de Planejamento, Transportes e Mobilidade; e Michel da Silva Alves, de Trabalho e Renda.

A apresentação foi realizada no auditório da Prefeitura pelo gerente de Empreendimentos da Sabesp, Marcelo Gonçalves de Jesus, e reuniu o prefeito Welington Formiga, secretários municipais, técnicos da companhia e representantes das empresas terceirizadas responsáveis pelas obras.Segundo a Sabesp, os seis contratos apresentados contemplam aproximadamente 123 quilômetros de obras lineares e a implantação de 19 estações elevatórias de esgoto.