Furto de hidrômetros dispara 266% em Cotia e chega a 392 casos no semestre

Os dados foram enviados pela Sabesp ao Cotia & Cia nesta quinta-feira (15); crescimento de casos no município supera o registrado em todo o estado de SP

Foto: Sabesp





Cotia registrou 392 furtos de hidrômetros no primeiro semestre de 2026, contra 107 ocorrências no mesmo período do ano passado. Os dados foram enviados pela Sabesp ao Cotia & Cia e representam um aumento de aproximadamente 266% em apenas um ano.



Furto provoca vazamento e desperdício de água



Além do prejuízo com a reposição do equipamento, a retirada irregular dos hidrômetros pode provocar vazamentos e desperdício de água. Segundo informações divulgadas pela Sabesp, um equipamento furtado pode resultar em perdas de até 100 litros de água por hora.



Os hidrômetros, também conhecidos como relógios ou medidores de água, são instalados na entrada de imóveis residenciais e comerciais para registrar o consumo. Parte dos equipamentos tradicionais é fabricada com latão, uma liga metálica que contém cobre e zinco, o que os torna atrativos para o comércio ilegal de metais.



De acordo com informações divulgadas pela companhia, o custo médio para repor cada equipamento furtado é de aproximadamente R$ 100. Considerando esse valor, os 392 casos registrados em Cotia representam um custo estimado de R$ 39,2 mil para a reposição dos medidores, caso todos tenham exigido a instalação de um novo equipamento. O cálculo não inclui possíveis perdas de água ou outros custos associados às ocorrências.



Como solicitar a reposição em Cotia



Em resposta ao Cotia & Cia, a Sabesp orientou os clientes vítimas de furto a registrar um Boletim de Ocorrência (BO), com o máximo de detalhes possível, e comunicar a companhia para solicitar a reposição do hidrômetro e a regularização do abastecimento.



Com a apresentação do boletim, a substituição é gratuita, conforme a regulamentação da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo (Arsesp). Sem o documento, o cliente poderá ter de pagar pelo novo equipamento.



O prazo regulatório para a reposição é de até 48 horas. Segundo a Sabesp, a companhia busca realizar o serviço em um período menor, para restabelecer o abastecimento e a medição do consumo o mais rapidamente possível.



Enquanto o imóvel permanece sem hidrômetro em decorrência do furto, a conta de água é calculada com base na média de consumo anterior à ocorrência.



A empresa também destaca que o registro policial é importante para contribuir com as investigações e auxiliar na identificação dos responsáveis pelos crimes.



Sabesp aposta em hidrômetros menos vulneráveis



Diante do aumento dos furtos, a Sabesp informou que vem ampliando a adoção de medidores fabricados com materiais plásticos, conhecidos como composite, que não possuem o mesmo valor comercial dos componentes metálicos procurados pelos criminosos.



A companhia também iniciou a substituição de milhões de equipamentos por modelos inteligentes, que permitem o monitoramento do consumo e, em determinados projetos, o rastreamento dos aparelhos.



Segundo a empresa, o furto de hidrômetros pode causar não apenas prejuízos financeiros, mas também vazamentos, desperdício de água e interrupções no abastecimento dos imóveis afetados.

Na prática, foramO crescimento no município supera o registrado em todo o estado de São Paulo, onde os furtos passaram de 13.579 para 23.724 no mesmo intervalo, uma alta de 74,7%.Os números estaduais, divulgados em levantamento publicado pelo g1, apontam que os furtos de hidrômetros se espalham por diferentes municípios atendidos pela companhia. No primeiro semestre de 2026, foram registrados casos em 180 dos 376 municípios atendidos pela Sabesp.