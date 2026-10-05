Air fryer, JBL e até colchão inflável: PM recupera objetos roubados e prende trio em Cotia

Trio foi localizado em imóvel que, segundo a polícia, era usado como depósito para os produtos roubados; carro levado da vítima também foi recuperado

Foto: PMSP

A Polícia Militar prendeu três indivíduos suspeitos de envolvimento no roubo a uma residência em Cotia na manhã desta segunda-feira (5).

O crime aconteceu durante a madrugada, em um condomínio residencial na Rua Biritiba Mirim. Segundo a PM, os moradores foram feitos reféns durante a ação. Os criminosos fugiram levando diversos pertences da família e um veículo.Entre os objetos roubados estavame outros utensílios domésticos.Após o acionamento das equipes, policiais do 33º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (33º BPM/M) identificaram um imóvel na Rua Interlagos, também em Cotia, que estaria sendo utilizado como depósito para os produtos provenientes do roubo.No endereço, os policiais localizaram e detiveram três suspeitos. Parte dos objetos levados da residência foi recuperada, assim como o veículo da família.De acordo com a polícia, há suspeita de que alguns dos objetos encontrados tenham relação com outras ocorrências registradas na região. A hipótese é de que o grupo possa estar envolvido em uma sequência de roubos a residências.Os três suspeitos foram encaminhados às autoridades para as providências legais. A investigação deverá apurar a participação de cada um deles e a possível relação com outros crimes.