Polícia pede imagens de câmeras para investigar atropelamento que matou mulher em Caucaia

Valdirene Cândida de Souza, de 54 anos, morreu no local; outra mulher também foi atropelada e socorrida ao Hospital Regional de Cotia

Foto: Google Street Views

Valdirene Cândida de Souza, de 54 anos, na manhã de segunda-feira (12), em Caucaia do Alto, distrito de Cotia. A Polícia Civil solicitou imagens de câmeras de segurança para investigar o atropelamento que matou





Segundo o boletim de ocorrência ao qual o Cotia & Cia teve acesso, outra mulher também foi atingida pela motocicleta e precisou ser socorrida.



O acidente aconteceu por volta das 7h35, na Rua José Manuel de Oliveira, na região central de Caucaia do Alto. Conforme o registro policial, o motociclista seguia em direção ao centro do distrito quando, durante uma manobra de ultrapassagem, perdeu o controle da direção, invadiu a faixa contrária e atingiu as duas pedestres.



Valdirene teve a morte constatada ainda no local por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A segunda vítima, Dalila Leal de Aquino, foi socorrida pelo Samu e encaminhada ao Hospital Regional de Cotia. O motociclista também sofreu ferimentos e foi levado ao mesmo hospital por uma equipe do Corpo de Bombeiros.



Polícia busca imagens e apreende cartão de memória



Para esclarecer as circunstâncias do acidente, a Polícia Civil solicitou imagens dos sistemas de monitoramento de dois estabelecimentos próximos ao local.



Uma câmera GoPro que estava acoplada à motocicleta também foi encontrada danificada. O cartão de memória do equipamento foi preservado e apreendido pela perícia para a realização de exame audiovisual, que poderá contribuir para a investigação.



O local do acidente e o corpo da vítima fatal foram preservados até a chegada da perícia técnica. Após os trabalhos, o corpo foi liberado e recolhido. A Polícia Civil também solicitou exame necroscópico para Valdirene e exames de corpo de delito para a outra vítima e o motociclista.



Caso é investigado como homicídio culposo



O boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia de Polícia de Cotia como homicídio culposo na direção de veículo automotor e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, conforme os artigos 302 e 303 do Código de Trânsito Brasileiro.



As oitivas dos envolvidos deverão ser realizadas assim que as condições de saúde permitirem. A investigação busca esclarecer as circunstâncias do atropelamento e apurar as responsabilidades.



A motocicleta foi liberada a um familiar do condutor após os procedimentos no local, por não apresentar restrições judiciais ou administrativas.