Homem procurado por estupro é preso após procurar PM para denunciar ex-esposa em Itapevi

Policiais consultaram os dados do homem durante o atendimento e identificaram um mandado de prisão relacionado a uma condenação definitiva

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Um homem procurado pela Justiça por uma condenação definitiva por estupro foi preso na madrugada de domingo (11), após procurar uma base da Polícia Militar para denunciar a ex-esposa, em Itapevi.

Segundo a Polícia Militar, o homem foi até a unidade policial para registrar uma queixa contra a ex-companheira. O motivo da denúncia não foi divulgado.Durante o atendimento, os policiais consultaram os dados do homem e descobriram que ele era foragido da Justiça em razão de uma condenação definitiva pelo crime de estupro.Após a identificação, ele foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia de Itapevi, onde permaneceu à disposição da Justiça.O processo relacionado à condenação tramita sob segredo de Justiça.