Mãe é presa após deixar filho sozinho em casa por mais de 14 horas para ir à balada

Menino disse que estava sozinho desde a noite anterior e que não comia desde então; mulher foi encontrada com sinais de embriaguez

Foto: PMSP





Uma mulher foi presa em flagrante por abandono de incapaz neste domingo (11), após policiais militares encontrarem o filho dela trancado sozinho em casa, na Vila Eunice, em Jandira.

Ao conversar com os policiais pela janela do imóvel, o menino contou que estava sozinho desde as 19h de sábado (10), horário em que também teria feito sua última refeição.Policiais do 20º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano foram acionados pelo Centro de Operações da PM (COPOM) e chegaram ao endereço por volta das 9h45. A equipe tentou entrar em contato com a mãe por telefone, mas não obteve resposta.Antes de forçar a entrada na residência, os agentes receberam informações sobre uma festa nas proximidades e decidiram procurar a mulher. Ela foi encontrada no local com sinais de embriaguez e levada de volta para casa, onde a porta foi aberta.Mãe e filho foram encaminhados à Polícia Civil, com acompanhamento do Conselho Tutelar. O caso foi registrado como abandono de incapaz, e a mulher permaneceu presa.