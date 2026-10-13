Mulher morre atropelada por moto em Caucaia do Alto

Vítima era moradora do bairro Ponunduva; motociclista e passageira ficaram gravemente feridos e foram socorridos

Foto: Google Street Views

Uma mulher morreu após ser atropelada por uma motocicleta na manhã desta segunda-feira (12) na Rua José Manoel de Oliveira, em Caucaia do Alto.

Segundo informações divulgadas, a vítima era moradora do bairro Ponunduva e não resistiu aos ferimentos.A motocicleta transportava duas pessoas. O condutor e a passageira que estava na garupa também ficaram gravemente feridos e precisaram ser socorridos.A perícia esteve no local para apurar as circunstâncias do acidente. Até o momento, não há informações sobre a dinâmica do atropelamento.