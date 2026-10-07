Cotia terá seleção para vagas de logística nesta sexta-feira (9)

Ação de empregabilidade acontece no Jardim Nomura, das 10h às 14h, com oportunidades para auxiliar de logística e linha de produção

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A Secretaria Municipal de Trabalho e Renda de Cotia realiza nesta sexta-feira (9) mais uma ação de empregabilidade no Ginásio Municipal de Esportes, no Jardim Nomura. O atendimento será das 10h às 14h.



Serviço



Ação Especial de Empregabilidade – Setor de Logística

📅 Data: sexta-feira, 9 de outubro

⏰ Horário: das 10h às 14h

📍 Local: Ginásio Municipal de Esportes de Cotia

📌 Endereço: Rua Ouro, s/nº – Jardim Nomura – Cotia

Nesta edição, o atendimento será direcionado especialmente ao setor de logística, que reúne diversas oportunidades de trabalho na região. Entre as vagas estão oportunidades para auxiliar de logística e linha de produção.Durante a ação, empresas participarão dos processos de recrutamento e seleção para as vagas disponíveis, incluindo oportunidades ligadas às operações do Mercado Livre e do Grupo GPS.Os interessados devem ter 18 anos ou mais e comparecer ao local com documentos pessoais, carteira de trabalho digital e currículo atualizado. No local, será possível conhecer as vagas disponíveis e participar dos processos seletivos.