Adolescente autista é encontrado em situação de risco no Rodoanel e história termina com final feliz

Menino de 14 anos caminhava próximo à pista em Barueri; equipe de atendimento utilizou Kit TEA para realizar abordagem segura e humanizada antes de levá-lo ao pronto-socorro

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Uma equipe de atendimento da concessionária Rodoanel Oeste, empresa da Motiva, viveu uma ocorrência diferente na última semana, quando encontrou um adolescente de 14 anos caminhando muito próximo à pista do Rodoanel Mário Covas, na região de Barueri.



Abordagem exigiu cuidado especial



Por se tratar de uma pessoa com TEA, os profissionais adotaram uma abordagem diferenciada para evitar que a situação gerasse ainda mais ansiedade ou estímulos desconfortáveis.



A equipe de Atendimento Pré-Hospitalar (APH) utilizou o Kit TEA, desenvolvido para auxiliar os profissionais durante atendimentos de emergência envolvendo pessoas neurodivergentes.



O material reúne itens que podem ajudar a reduzir estímulos sensoriais e facilitar a comunicação, como abafadores de som, óculos escuros, bolinha sensorial e pulseira identificadora, além de um guia com perguntas direcionadas a pacientes que apresentam dificuldades de fala.



Com o auxílio dos recursos, os profissionais conseguiram estabelecer uma abordagem mais tranquila e acolhedora, retiraram o adolescente da área de risco e o encaminharam posteriormente a um pronto-socorro da região.



Reencontro com a família



Depois do atendimento, veio a parte mais esperada da ocorrência: o reencontro do adolescente com a família.



O momento transformou a preocupação inicial em alívio e emoção para todos os envolvidos.



A ocorrência também mostrou a importância do preparo das equipes que atuam nas rodovias para situações que vão além dos acidentes e emergências tradicionais.



Neste caso, além da rapidez para retirar o adolescente de uma área de risco, o atendimento exigiu atenção às suas necessidades específicas, com o uso de recursos voltados à comunicação e à redução de estímulos.

O menino, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), foi localizado no km 9 da pista interna da rodovia pelo médico-socorrista Dr. Andre Cunha, pelo enfermeiro Douglas de Souza Barreiros e pelo condutor Cristiano Miranda Correia.A equipe seguia pela rodovia com uma viatura quando percebeu a presença do adolescente às margens da pista. Diante do risco, os profissionais decidiram parar imediatamente para prestar auxílio., relatou o médico-socorrista Dr. Andre Cunha.