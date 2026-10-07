Adolescente autista é encontrado em situação de risco no Rodoanel e história termina com final feliz

Menino de 14 anos caminhava próximo à pista em Barueri; equipe de atendimento utilizou Kit TEA para realizar abordagem segura e humanizada antes de levá-lo ao pronto-socorro
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Uma equipe de atendimento da concessionária Rodoanel Oeste, empresa da Motiva, viveu uma ocorrência diferente na última semana, quando encontrou um adolescente de 14 anos caminhando muito próximo à pista do Rodoanel Mário Covas, na região de Barueri.
O menino, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), foi localizado no km 9 da pista interna da rodovia pelo médico-socorrista Dr. Andre Cunha, pelo enfermeiro Douglas de Souza Barreiros e pelo condutor Cristiano Miranda Correia.
A equipe seguia pela rodovia com uma viatura quando percebeu a presença do adolescente às margens da pista. Diante do risco, os profissionais decidiram parar imediatamente para prestar auxílio.
“Nós levamos um susto quando percebemos que era um garoto. Não pensamos duas vezes e decidimos parar a viatura para cumprir a nossa missão”, relatou o médico-socorrista Dr. Andre Cunha.
Abordagem exigiu cuidado especial
Por se tratar de uma pessoa com TEA, os profissionais adotaram uma abordagem diferenciada para evitar que a situação gerasse ainda mais ansiedade ou estímulos desconfortáveis.
A equipe de Atendimento Pré-Hospitalar (APH) utilizou o Kit TEA, desenvolvido para auxiliar os profissionais durante atendimentos de emergência envolvendo pessoas neurodivergentes.
O material reúne itens que podem ajudar a reduzir estímulos sensoriais e facilitar a comunicação, como abafadores de som, óculos escuros, bolinha sensorial e pulseira identificadora, além de um guia com perguntas direcionadas a pacientes que apresentam dificuldades de fala.
Com o auxílio dos recursos, os profissionais conseguiram estabelecer uma abordagem mais tranquila e acolhedora, retiraram o adolescente da área de risco e o encaminharam posteriormente a um pronto-socorro da região.
Reencontro com a família
Depois do atendimento, veio a parte mais esperada da ocorrência: o reencontro do adolescente com a família.
O momento transformou a preocupação inicial em alívio e emoção para todos os envolvidos.
A ocorrência também mostrou a importância do preparo das equipes que atuam nas rodovias para situações que vão além dos acidentes e emergências tradicionais.
Neste caso, além da rapidez para retirar o adolescente de uma área de risco, o atendimento exigiu atenção às suas necessidades específicas, com o uso de recursos voltados à comunicação e à redução de estímulos.