Eleito deputado estadual, Rogério Franco é cotado para presidir a Alesp em 2027

Ex-prefeito de Cotia aparece entre os três nomes do PL mencionados nas articulações para comandar a Assembleia Legislativa de São Paulo
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O ex-prefeito de Cotia Rogério Franco (PL) aparece entre os principais nomes cotados para disputar a Presidência da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) a partir de 2027. A informação foi publicada pelo Metrópoles, que aponta Franco ao lado dos deputados estaduais Alex Madureira e Rodrigo Ashiuchi como possíveis candidatos do PL ao comando da Casa.
Franco foi eleito deputado estadual nas eleições deste domingo (4), com 89.156 votos, e iniciará o mandato na próxima legislatura. Em Cotia, sua principal base política, recebeu 14.130 votos, sendo o candidato mais votado para deputado estadual no município.
A possibilidade de Franco chegar à Presidência da Alesp ganha força pelo tamanho da bancada do PL. O partido elegeu 27 deputados estaduais, ampliando sua representação de 21 para 27 parlamentares e garantindo a maior bancada da Assembleia a partir de 2027.
A eleição do novo presidente da Alesp está prevista para 10 de fevereiro de 2027, quando também serão escolhidos os demais integrantes da Mesa Diretora.
Relação com atual presidente da Alesp
De acordo com o Metrópoles, Franco mantém uma antiga parceria política com André do Prado (PL), atual presidente da Assembleia, que também foi eleito senador nas eleições deste domingo.
Segundo a publicação, aliados avaliam que André do Prado poderá atuar nas articulações para a escolha do próximo presidente da Casa. Franco, entretanto, não confirmou uma eventual candidatura.
Questionado pelo Metrópoles, o ex-prefeito afirmou que, neste momento, o foco está no segundo turno das eleições presidenciais e na campanha de Flávio Bolsonaro. Ele não negou, porém, a possibilidade de disputar o comando da Assembleia.
De prefeito de Cotia a possível presidente da Alesp
A eventual disputa pela Presidência da Alesp representa uma mudança de patamar na trajetória política de Franco. Ele começou a carreira em Cotia, onde foi eleito vereador em 2008 e reeleito em 2012.
Em 2016, foi eleito prefeito de Cotia pelo PSD, com 39.933 votos, e conquistou a reeleição em 2020, com 57.059 votos. Após dois mandatos à frente da Prefeitura, deixou o cargo no fim de 2024 e, em 2026, disputou pela primeira vez uma eleição para o Legislativo estadual.
Na eleição deste ano, Franco ampliou sua votação para além de Cotia e chegou aos 89.156 votos, garantindo uma cadeira na Alesp.
Quem disputa a Presidência da Alesp
Além de Rogério Franco, o Metrópoles cita Alex Madureira, reeleito com cerca de 122,7 mil votos, e Rodrigo Ashiuchi, ex-prefeito de Suzano eleito deputado estadual com aproximadamente 162,6 mil votos.
Outros partidos da base do governador Tarcísio de Freitas também poderão participar das articulações. O Republicanos, por exemplo, elegeu seis deputados estaduais e tem como um dos nomes mencionados o atual líder do governo na Alesp, Gilmaci Santos.
A definição, contudo, ainda depende das negociações entre os partidos e das articulações internas do próprio PL.