Eleito deputado estadual, Rogério Franco é cotado para presidir a Alesp em 2027

Ex-prefeito de Cotia aparece entre os três nomes do PL mencionados nas articulações para comandar a Assembleia Legislativa de São Paulo

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O ex-prefeito de Cotia Rogério Franco (PL) aparece entre os principais nomes cotados para disputar a Presidência da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) a partir de 2027. A informação foi publicada pelo Metrópoles, que aponta Franco ao lado dos deputados estaduais Alex Madureira e Rodrigo Ashiuchi como possíveis candidatos do PL ao comando da Casa.



Relação com atual presidente da Alesp



De acordo com o Metrópoles, Franco mantém uma antiga parceria política com André do Prado (PL), atual presidente da Assembleia, que também foi eleito senador nas eleições deste domingo.



Segundo a publicação, aliados avaliam que André do Prado poderá atuar nas articulações para a escolha do próximo presidente da Casa. Franco, entretanto, não confirmou uma eventual candidatura.



Questionado pelo Metrópoles, o ex-prefeito afirmou que, neste momento, o foco está no segundo turno das eleições presidenciais e na campanha de Flávio Bolsonaro. Ele não negou, porém, a possibilidade de disputar o comando da Assembleia.



De prefeito de Cotia a possível presidente da Alesp



A eventual disputa pela Presidência da Alesp representa uma mudança de patamar na trajetória política de Franco. Ele começou a carreira em Cotia, onde foi eleito vereador em 2008 e reeleito em 2012.



Em 2016, foi eleito prefeito de Cotia pelo PSD, com 39.933 votos, e conquistou a reeleição em 2020, com 57.059 votos. Após dois mandatos à frente da Prefeitura, deixou o cargo no fim de 2024 e, em 2026, disputou pela primeira vez uma eleição para o Legislativo estadual.



Na eleição deste ano, Franco ampliou sua votação para além de Cotia e chegou aos 89.156 votos, garantindo uma cadeira na Alesp.



Quem disputa a Presidência da Alesp



Além de Rogério Franco, o Metrópoles cita Alex Madureira, reeleito com cerca de 122,7 mil votos, e Rodrigo Ashiuchi, ex-prefeito de Suzano eleito deputado estadual com aproximadamente 162,6 mil votos.



Outros partidos da base do governador Tarcísio de Freitas também poderão participar das articulações. O Republicanos, por exemplo, elegeu seis deputados estaduais e tem como um dos nomes mencionados o atual líder do governo na Alesp, Gilmaci Santos.



A definição, contudo, ainda depende das negociações entre os partidos e das articulações internas do próprio PL. Além de Rogério Franco, o Metrópoles cita Alex Madureira, reeleito com cerca de 122,7 mil votos, e Rodrigo Ashiuchi, ex-prefeito de Suzano eleito deputado estadual com aproximadamente 162,6 mil votos.Outros partidos da base do governador Tarcísio de Freitas também poderão participar das articulações. O Republicanos, por exemplo, elegeu seis deputados estaduais e tem como um dos nomes mencionados o atual líder do governo na Alesp, Gilmaci Santos.A definição, contudo, ainda depende das negociações entre os partidos e das articulações internas do próprio PL.

, e iniciará o mandato na próxima legislatura. Em Cotia, sua principal base política,, sendo o candidato mais votado para deputado estadual no município.A possibilidade de Franco chegar à Presidência da Alesp ganha força pelo tamanho da bancada do PL. O partido elegeu 27 deputados estaduais, ampliando sua representação de 21 para 27 parlamentares e garantindo a maior bancada da Assembleia a partir de 2027.A eleição do novo presidente da Alesp está prevista para 10 de fevereiro de 2027, quando também serão escolhidos os demais integrantes da Mesa Diretora.