Lonas publicitárias da Prefeitura viram sacolas e podem gerar renda em Cotia

Projeto Entre Linhas e Sonhos reaproveita lonas de campanhas institucionais em oficinas de corte e costura e incentiva o empreendedorismo e a sustentabilidade

Foto: Juliano Barbosa





O que antes anunciava serviços, campanhas e eventos da Prefeitura de Cotia agora ganha uma nova função: virar sacola. Lonas publicitárias retiradas de circulação estão sendo reaproveitadas pelos participantes do projeto Entre Linhas e Sonhos, iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento Social (SDS) que combina sustentabilidade, capacitação profissional e incentivo à geração de renda.



O material foi encaminhado pela Secretaria de Comunicação (Secom) após o encerramento das campanhas institucionais e passou a ser utilizado nas oficinas de corte e costura. Por serem resistentes ao sol, à chuva e ao vento, as lonas têm durabilidade que permite sua transformação em novos produtos.



Uma única lona pode render até três sacolas. O trabalho começa com o corte do material e segue para a costura e o acabamento, etapas que exigem adaptações em relação aos tecidos convencionais, já que as lonas são mais espessas e demandam linhas e agulhas reforçadas.



É nesse processo que atua José Inácio, costureiro experiente que procurou a oficina para aperfeiçoar suas técnicas de corte. Com precisão e agilidade, ele prepara as peças que serão transformadas em sacolas.



Além de evitar o descarte, o reaproveitamento preserva, em alguns casos, parte das mensagens impressas nas lonas originais. Uma delas, utilizada em uma campanha do Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, realizado em junho, manteve a frase “Cartão vermelho ao trabalho infantil” estampada nas novas peças.



A coordenadora da oficina, Ana Maria de Oliveira Barbosa, acompanha as etapas da produção e orienta as adaptações necessárias para trabalhar com o material. As sacolas confeccionadas serão distribuídas aos moradores que participam das reuniões socioeducativas e dos projetos sociais da Secretaria de Desenvolvimento Social.



Da sustentabilidade à geração de renda



A proposta do Entre Linhas e Sonhos vai além do reaproveitamento de materiais. O objetivo é incentivar os participantes a utilizar os conhecimentos adquiridos para empreender e conquistar novas fontes de renda.



Segundo Luciano Freitas, idealizador do projeto, a intenção é estimular a produção de peças que possam ser comercializadas pelos próprios participantes em suas comunidades.



“A ideia é que eles possam pegar esse material, produzir em casa e vender nas próprias comunidades. Transformar uma lona que seria jogada fora em geração de renda”, explica.



Luciano também pretende buscar parcerias com empresas de comunicação da região para ampliar a doação de lonas e de outros materiais que possam ser aproveitados nas oficinas.



A Secretaria de Desenvolvimento Social estuda ainda a possibilidade de comercializar as peças produzidas, após empresas demonstrarem interesse nos produtos. A proposta está em avaliação e poderá ampliar as oportunidades de geração de renda para os participantes.



Curso gratuito de corte e costura



Desenvolvido pela Prefeitura de Cotia, o projeto Entre Linhas e Sonhos oferece capacitação gratuita no Centro de Capacitação (CECAP), na Vila Monte Serrat, com aulas nos períodos da manhã e da tarde.



O curso tem duração de três meses e atende desde iniciantes até pessoas interessadas em aperfeiçoar suas habilidades. A formação inclui manuseio seguro de máquinas, costura reta, overloque, ajustes, criação e acabamento de peças.



Os participantes também recebem orientações sobre moda sustentável, empreendedorismo, precificação, vendas e marketing.



Além da qualificação profissional, a iniciativa prevê perspectivas para a futura criação de uma cooperativa de costureiras, com o objetivo de fortalecer o trabalho coletivo e ampliar as possibilidades de geração de renda.