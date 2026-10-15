Homem é preso após ameaçar esposa e atirar dentro de casa

Polícia Militar apreendeu revólver calibre .22 e munições durante ocorrência de violência doméstica na madrugada desta quinta-feira (15)

Foto: PMSP





Um homem foi preso em flagrante na madrugada desta quinta-feira (15), em Barueri, suspeito de ameaçar a esposa e efetuar um disparo de arma de fogo contra o chão. Ele também foi autuado por posse irregular de arma.

A Polícia Militar foi acionada após uma denúncia de que o homem estaria armado e ameaçando a companheira. No local, a vítima relatou aos policiais que havia sido ameaçada pelo marido e que ele disparou contra o chão.Durante a averiguação na residência, os agentes encontraram, na garagem, um revólver calibre .22, uma munição intacta e uma cápsula deflagrada. O armamento e as munições foram apreendidos.O homem e a vítima foram encaminhados à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Barueri. Após analisar a ocorrência, a autoridade policial confirmou a prisão em flagrante do suspeito, que permaneceu à disposição da Justiça.