Homem é encontrado escondido no forro de shopping em Cotia após tentativa de furto a joalheria

Suspeito teria passado a madrugada escondido no banheiro do estabelecimento antes de tentar acessar a área da joalheria pelo forro; Polícia Militar foi acionada após alerta do sistema de segurança

Foto: PMSP

Suspeito foi encontrado no forro



Equipes do 33º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano foram acionadas por volta das 5h e iniciaram as buscas no shopping.



O homem foi localizado ainda no forro. Conforme a polícia, ele teria tentado arrombar uma porta que dava acesso à joalheria.



O suspeito foi detido e levado ao Distrito Policial de Cotia.





Polícia apura possível ligação com quadrilha



Segundo a Polícia Militar, há indícios de que o homem possa ter ligação com uma quadrilha especializada em furtos a joalherias. Ele seria natural de Goiás.



A ocorrência seguia em andamento até a última atualização das informações. Segundo a Polícia Militar, há indícios de que o homem possa ter ligação com uma quadrilha especializada em furtos a joalherias. Ele seria natural de Goiás.A ocorrência seguia em andamento até a última atualização das informações.

Um homem foi preso pela Polícia Militar na madrugada desta quarta-feira (7), após ser encontrado escondido no forro de um shopping em Cotia. Segundo a corporação, ele teria tentado acessar uma joalheria do estabelecimento para furtar a loja.A movimentação foi identificada pelo sistema de segurança da joalheria por volta das 4h50. Após receber um alerta, a proprietária verificou as imagens das câmeras e acionou a Polícia Militar.De acordo com a PM, o suspeito teria passado parte da madrugada escondido no banheiro do shopping. Depois, teria utilizado o local para acessar o forro do estabelecimento e chegar à área da joalheria.