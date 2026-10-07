Homem é encontrado escondido no forro de shopping em Cotia após tentativa de furto a joalheria

Suspeito teria passado a madrugada escondido no banheiro do estabelecimento antes de tentar acessar a área da joalheria pelo forro; Polícia Militar foi acionada após alerta do sistema de segurança
|Foto: PMSP
Um homem foi preso pela Polícia Militar na madrugada desta quarta-feira (7), após ser encontrado escondido no forro de um shopping em Cotia. Segundo a corporação, ele teria tentado acessar uma joalheria do estabelecimento para furtar a loja.
A movimentação foi identificada pelo sistema de segurança da joalheria por volta das 4h50. Após receber um alerta, a proprietária verificou as imagens das câmeras e acionou a Polícia Militar. O nome do shopping não foi revelado pelas autoridades.
De acordo com a PM, o suspeito teria passado parte da madrugada escondido no banheiro do shopping. Depois, teria utilizado o local para acessar o forro do estabelecimento e chegar à área da joalheria.
Suspeito foi encontrado no forro
Equipes do 33º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano foram acionadas por volta das 5h e iniciaram as buscas no shopping.
O homem foi localizado ainda no forro. Conforme a polícia, ele teria tentado arrombar uma porta que dava acesso à joalheria.
O suspeito foi detido e levado ao Distrito Policial de Cotia.
Equipes do 33º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano foram acionadas por volta das 5h e iniciaram as buscas no shopping.
O homem foi localizado ainda no forro. Conforme a polícia, ele teria tentado arrombar uma porta que dava acesso à joalheria.
O suspeito foi detido e levado ao Distrito Policial de Cotia.
Polícia apura possível ligação com quadrilha
Segundo a Polícia Militar, há indícios de que o homem possa ter ligação com uma quadrilha especializada em furtos a joalherias. Ele seria natural de Goiás.
A ocorrência seguia em andamento até a última atualização das informações.
Segundo a Polícia Militar, há indícios de que o homem possa ter ligação com uma quadrilha especializada em furtos a joalherias. Ele seria natural de Goiás.
A ocorrência seguia em andamento até a última atualização das informações.