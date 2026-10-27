Feriadão à vista: Prefeitura de Cotia muda ponto facultativo e servidores terão folga prolongada

Serviços essenciais, como GCM, SAMU e unidades de urgência e emergência, funcionarão normalmente durante o período
|Foto: Prefeitura de Cotia
A Prefeitura de Cotia transferiu para esta sexta-feira (30) o ponto facultativo referente ao Dia do Servidor Público, celebrado em 28 de outubro. Com a mudança, os servidores municipais terão um período de folga prolongado, que inclui o fim de semana e o feriado nacional de Finados, na segunda-feira (2 de novembro).
A alteração está prevista no Decreto Municipal nº 9.540/2025, que estabelece o calendário de feriados e pontos facultativos da administração municipal.
Apesar da mudança no expediente administrativo, os serviços essenciais do município continuarão funcionando normalmente durante o período, garantindo o atendimento à população.
Segurança e Saúde mantêm atendimento
Na área da Segurança Pública, a Guarda Civil Municipal (GCM) seguirá atendendo pelo telefone 153.
Na Saúde, serão mantidos os atendimentos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), pelo telefone 192, e das unidades de urgência e emergência do município.
O atendimento continuará normalmente na UPA Atalaia, nos prontos atendimentos do Parque São George e de Caucaia do Alto, além do Pronto-Socorro Infantil.
Na área da Segurança Pública, a Guarda Civil Municipal (GCM) seguirá atendendo pelo telefone 153.
Na Saúde, serão mantidos os atendimentos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), pelo telefone 192, e das unidades de urgência e emergência do município.
O atendimento continuará normalmente na UPA Atalaia, nos prontos atendimentos do Parque São George e de Caucaia do Alto, além do Pronto-Socorro Infantil.
CIT ficará fechado para atendimento presencial
O Centro Integrado Tributário (CIT) não terá atendimento presencial durante o ponto facultativo e o feriado.
Os contribuintes, porém, poderão acessar pela internet diversos serviços municipais, como a emissão da segunda via de tributos, a adesão ao programa de anistia fiscal e outras solicitações.
Os serviços digitais estão disponíveis no Portal de Serviços da Prefeitura de Cotia.