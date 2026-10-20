Agente de trânsito de Cotia, Alberto Becker morre aos 63 anos

Alberto trabalhava no serviço público municipal desde 2008; velório e sepultamento serão realizados nesta terça-feira (20)

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Morreu na noite desta segunda-feira (19), aos 63 anos, o agente de trânsito Alberto Becker Xavier, servidor da Prefeitura de Cotia. Ele estava internado no Hospital Regional de Cotia.

Alberto ingressou no serviço público municipal em junho de 2008 e dedicou mais de 18 anos de sua trajetória profissional ao município, atuando como agente de trânsito na Secretaria Municipal de Planejamento, Transporte e Mobilidade.Ele deixa a esposa, Denair, que também trabalha como agente de trânsito na Prefeitura de Cotia, e dois filhos.O velório será realizado nesta terça-feira (20), a partir das 14h30, no Cemitério Jardim das Flores. O sepultamento está previsto para as 16h30.Em nota de pesar, a Prefeitura de Cotia lamentou a morte do servidor e manifestou solidariedade aos familiares, amigos e colegas de trabalho, expressando condolências pela perda. A causa da morte não foi divulgada.