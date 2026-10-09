Após roubo com reféns, caminhão e carreta são encontrados em Itapevi

Motorista e esposa foram rendidos por criminosos armados enquanto descansavam em um pedágio e abandonados na região de Osasco

Foto: PMSP





Policiais militares localizaram, na manhã desta sexta-feira (9), um caminhão roubado em Campinas durante patrulhamento em Itapevi.





O motorista e a esposa foram rendidos por criminosos armados enquanto descansavam em um posto de pedágio e mantidos reféns até serem abandonados na região de Osasco.



Após receber informações sobre o roubo pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom), equipes de Radiopatrulhamento com Motocicletas intensificaram as buscas em locais conhecidos pelo abandono de veículos roubados.



O caminhão foi encontrado sem o baú em uma alça de acesso à Rodovia Castello Branco. O veículo apresentava danos no vidro lateral e no painel. Após consulta pelo chassi, os policiais confirmaram que se tratava do caminhão roubado, que circulava com placas divergentes.



Com apoio de outras equipes, a carreta também foi localizada, abandonada na região da Estrada Velha de Itu, em Itapevi.



Segundo o motorista, os criminosos levaram ainda R$ 500 em dinheiro. A ocorrência foi apresentada à Polícia Civil.