Sexo a três: câmeras corporais da PM registram resgate de homem amarrado em porta-malas

Vítima foi agredida após uma discussão por ciúmes; dois suspeitos foram detidos pela Polícia Militar após denúncia de sequestro

Imagem: PMSP

Câmeras corporais de policiais militares registraram o resgate de um homem de 24 anos que foi encontrado amarrado dentro do porta-malas de um carro, na manhã desta quinta-feira (8), em Embu das Artes.







De acordo com informações divulgadas sobre o caso, os três homens participavam de um encontro sexual em grupo quando houve um desentendimento motivado por ciúmes. Durante a discussão, a vítima teria sido agredida com pedras.



Os dois suspeitos teriam acreditado que o homem estava morto e o colocado no porta-malas para abandonar o corpo. A vítima, porém, foi encontrada com vida e encaminhada ao Pronto-Socorro Vazame para atendimento médico.



Dois suspeitos foram detidos: um homem de 37 anos e um adolescente de 17 anos, que foi apreendido. O caso foi apresentado no 1º Distrito Policial de Embu das Artes e é investigado como tentativa de homicídio, sequestro e cárcere privado, entre outros crimes.

A ocorrência aconteceu na Estrada de Constantinopla, no bairro Pirajussara. Segundo a Polícia Militar, as equipes do 36º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano reforçaram o patrulhamento após receberem uma denúncia de sequestro pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom).Os policiais também receberam informações de uma testemunha que teria visto um homem sendo agredido e colocado no porta-malas de um veículo. Durante as buscas, a equipe localizou e abordou o carro, encontrando a vítima amarrada no compartimento.