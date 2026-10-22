Após cancelamento, 69ª Romaria de Cotia a Pirapora ganha nova data; veja a programação

Tradicional manifestação de fé será realizada em novembro, após adiamento motivado por alertas de chuva forte e ventos intensos
|Foto: Reprodução
A 69ª Romaria de Cotia a Pirapora do Bom Jesus já tem nova data. Após ser cancelado o evento que aconteceria anteriormente devido aos alertas de temporais e ventos intensos, a organização confirmou a realização da romaria nos dias 27, 28 e 29 de novembro de 2026.
A mudança foi anunciada após a suspensão da programação original, decisão tomada pela diretoria diante dos avisos da Defesa Civil e da previsão de condições climáticas adversas. Na ocasião, a organização destacou que a medida tinha como prioridade preservar a segurança dos romeiros, pedestres, ciclistas, cavaleiros, charreteiros e equipes de apoio.
Com a nova data definida, a programação prevê saídas em diferentes modalidades, incluindo caminhada, ciclismo, cavalgada e veículos. O trajeto tem como destino o município de Pirapora do Bom Jesus, onde os participantes receberão a bênção e poderão acompanhar a missa no santuário.
|Imagem: Divulgação
Confira a programação da 69ª Romaria
Sexta-feira, 27 de novembro
21h: saída dos pedestres.
Sábado, 28 de novembro
7h30: saída dos ciclistas.
7h40: saída dos cavaleiros e charreteiros.
8h: saída dos veículos.
Das 13h30 às 15h: parada para almoço e descanso no Clube Paineiras, em Araçariguama.
17h30: previsão de chegada a Pirapora do Bom Jesus para a bênção.
19h: missa no Santuário de Pirapora.
Retorno a Cotia
A programação de volta está prevista para domingo (29), com horários específicos para cada modalidade.
7h: saída dos ciclistas.
7h30: saída dos cavaleiros.
8h: saída dos veículos.
Das 13h30 às 15h: parada para almoço no distrito de São João Novo.
17h30: previsão de chegada a Cotia para o recebimento da bênção.
A programação também menciona o retorno dos pedestres no sábado (28), às 11h, com saída de veículo em direção a Cotia. Como esse horário antecede a previsão de chegada a Pirapora, é recomendável que a organização esclareça se a informação se refere ao transporte dos participantes que caminham ou a outro procedimento logístico.
Tradição de fé desde 1940
A Romaria de Cotia a Pirapora do Bom Jesus tem origem em 1940, a partir de uma iniciativa popular de moradores de Caucaia do Alto, movidos pela devoção ao Senhor Bom Jesus.
Ao longo das décadas, o evento cresceu e se consolidou como uma das principais manifestações religiosas e culturais da região. A romaria foi oficializada pela Arquidiocese de São Paulo em 1965 e atualmente está vinculada à Diocese de Osasco.
A cada edição, a tradição reúne pessoas de diferentes gerações em um percurso marcado pela fé, pela devoção e pela participação de pedestres, ciclistas, cavaleiros e charreteiros.
A organização da 69ª edição tem Meire Sinoca na presidência da comissão e Jussara Rodrigues Grotoli na vice-presidência. Entre as autoridades relacionadas à realização estão o prefeito Welington Formiga, o vice-prefeito Paulinho Lenha e o padre Mauro Ferreira.