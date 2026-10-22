Após cancelamento, 69ª Romaria de Cotia a Pirapora ganha nova data; veja a programação





Confira a programação da 69ª Romaria



Sexta-feira, 27 de novembro

21h: saída dos pedestres.



Sábado, 28 de novembro

7h30: saída dos ciclistas.

7h40: saída dos cavaleiros e charreteiros.

8h: saída dos veículos.

Das 13h30 às 15h: parada para almoço e descanso no Clube Paineiras, em Araçariguama.

17h30: previsão de chegada a Pirapora do Bom Jesus para a bênção.

19h: missa no Santuário de Pirapora.



Retorno a Cotia



A programação de volta está prevista para domingo (29), com horários específicos para cada modalidade.



7h: saída dos ciclistas.

7h30: saída dos cavaleiros.

8h: saída dos veículos.

Das 13h30 às 15h: parada para almoço no distrito de São João Novo.

17h30: previsão de chegada a Cotia para o recebimento da bênção.



A programação também menciona o retorno dos pedestres no sábado (28), às 11h, com saída de veículo em direção a Cotia. Como esse horário antecede a previsão de chegada a Pirapora, é recomendável que a organização esclareça se a informação se refere ao transporte dos participantes que caminham ou a outro procedimento logístico.



Tradição de fé desde 1940



A Romaria de Cotia a Pirapora do Bom Jesus tem origem em 1940, a partir de uma iniciativa popular de moradores de Caucaia do Alto, movidos pela devoção ao Senhor Bom Jesus.



Ao longo das décadas, o evento cresceu e se consolidou como uma das principais manifestações religiosas e culturais da região. A romaria foi oficializada pela Arquidiocese de São Paulo em 1965 e atualmente está vinculada à Diocese de Osasco.



A cada edição, a tradição reúne pessoas de diferentes gerações em um percurso marcado pela fé, pela devoção e pela participação de pedestres, ciclistas, cavaleiros e charreteiros.



A organização da 69ª edição tem Meire Sinoca na presidência da comissão e Jussara Rodrigues Grotoli na vice-presidência. Entre as autoridades relacionadas à realização estão o prefeito Welington Formiga, o vice-prefeito Paulinho Lenha e o padre Mauro Ferreira.



