Romaria de Cotia a Pirapora é suspensa devido à previsão de temporais e ventos fortes

Organização informou que a decisão foi tomada por segurança após alertas da Defesa Civil; nova data deverá ser divulgada nos canais oficiais

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A tradicional Romaria de Cotia a Pirapora não será mais realizada neste final de semana. A decisão foi anunciada pela diretoria do evento diante dos alertas da Defesa Civil e da previsão de fortes chuvas, temporais e ventos intensos na região nos próximos dias.





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Segundo a organização, a medida tem como principal objetivo garantir a segurança e preservar a integridade dos romeiros, romeiras, cavaleiros, pedestres, equipes de apoio e demais pessoas envolvidas no trajeto. Segundo a organização, a medida tem como principal objetivo garantir a segurança e preservar a integridade dos romeiros, romeiras, cavaleiros, pedestres, equipes de apoio e demais pessoas envolvidas no trajeto.





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A diretoria informou que recebeu alertas sobre a formação de um ciclone extratropical e a possibilidade de condições climáticas adversas, o que levou à decisão de suspender a realização da romaria neste momento.



A organização também informou que estuda uma nova data para a realização do evento. A definição deverá ser feita junto às autoridades e divulgada posteriormente nos canais oficiais da Romaria de Cotia.



“Sabemos o quanto esse momento é importante para todos nós, mas a segurança, o bem-estar e a integridade de cada romeiro, cavaleiro, pedestre e de todos os envolvidos estão em primeiro lugar”, destacou a organização.



A Romaria de Cotia a Pirapora é uma das mais tradicionais manifestações de fé da região. A história do evento teve início em 1940, a partir de uma iniciativa popular de moradores de Caucaia do Alto movidos pela devoção ao Senhor Bom Jesus.



Ao longo das décadas, a romaria cresceu, ganhou organização e reconhecimento institucional, sendo oficializada pela Arquidiocese de São Paulo em 1965. Atualmente, está vinculada à Diocese de Osasco e é considerada uma importante tradição cultural e religiosa de Cotia e região, reunindo gerações em um ritual marcado pela fé e pela devoção.