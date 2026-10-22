Prefeitura de Cotia promove mudanças em diversas secretarias; veja quem entra e quem sai

Reorganização envolve pastas como Segurança Pública, Transporte, Trabalho e Renda, Esportes e Juventude, além de alterações nos cargos de secretários adjuntos
|Foto: Prefeitura de Cotia
A composição do governo municipal de Cotia passou por mudanças em nove secretarias, com alterações nos comandos de pastas e nos cargos de secretários adjuntos.
As mudanças envolvem as áreas de Defesa Civil, Indústria, Comércio e Empreendedorismo, Segurança Pública, Transporte, Trabalho e Renda, Esportes e Juventude, Turismo, Desenvolvimento Social e Gestão e Inovação.
Na Secretaria de Defesa Civil, o sargento Oliveirinha assume o lugar de Marcos Nena. Com a mudança, Nena passa a comandar a Secretaria de Indústria, Comércio e Empreendedorismo, substituindo Ricardo Oliveira.
Na Secretaria de Defesa Civil, o sargento Oliveirinha assume o lugar de Marcos Nena. Com a mudança, Nena passa a comandar a Secretaria de Indústria, Comércio e Empreendedorismo, substituindo Ricardo Oliveira.
Na Secretaria de Segurança Pública, a mudança ocorre no cargo de secretário adjunto, que passa a ser ocupado pela GCM Marina após a saída do sargento Oliveirinha para a Defesa Civil.
Na área de Transporte, Valdeci deixa o cargo e dá lugar a João dos Santos.
Na Secretaria de Gestão e Inovação, também houve mudança no cargo de secretário adjunto. Tancredo deixou a função, que passou a ser ocupada por Anderson, conhecido como Ninho.
Já na Secretaria de Trabalho e Renda, saem Dr. Michel (secretário) e Dr. Guilherme (adjunto), enquanto Ed Carlos e Gabriel assumem as funções, respectivamente.
A Secretaria de Esportes e Juventude também passa por mudanças. Dr. Ailton deixa o comando da pasta, e Eduardo Darwin Mendes, conhecido como Dado Mendes, deixa o cargo adjunto. Para as funções, entram Sérgio Folha (secretário) e Careca (adjunto).
Na Secretaria de Turismo, Antonia Alves deixa o cargo de secretária adjunta, que passa a ser ocupado por Diego.
Por fim, na Secretaria de Desenvolvimento Social, José Bertuol deixa a função de secretário adjunto, assumida por Luciano Freitas.
A Secretaria de Esportes e Juventude também passa por mudanças. Dr. Ailton deixa o comando da pasta, e Eduardo Darwin Mendes, conhecido como Dado Mendes, deixa o cargo adjunto. Para as funções, entram Sérgio Folha (secretário) e Careca (adjunto).
Na Secretaria de Turismo, Antonia Alves deixa o cargo de secretária adjunta, que passa a ser ocupado por Diego.
Por fim, na Secretaria de Desenvolvimento Social, José Bertuol deixa a função de secretário adjunto, assumida por Luciano Freitas.