Prefeitura de Cotia promove mudanças em diversas secretarias; veja quem entra e quem sai

Reorganização envolve pastas como Segurança Pública, Transporte, Trabalho e Renda, Esportes e Juventude, além de alterações nos cargos de secretários adjuntos

Foto: Prefeitura de Cotia

A composição do governo municipal de Cotia passou por mudanças em nove secretarias, com alterações nos comandos de pastas e nos cargos de secretários adjuntos.





As mudanças envolvem as áreas de Defesa Civil, Indústria, Comércio e Empreendedorismo, Segurança Pública, Transporte, Trabalho e Renda, Esportes e Juventude, Turismo, Desenvolvimento Social e Gestão e Inovação.



Na Secretaria de Defesa Civil, o sargento Oliveirinha assume o lugar de Marcos Nena. Com a mudança, Nena passa a comandar a Secretaria de Indústria, Comércio e Empreendedorismo, substituindo Ricardo Oliveira.



Na Secretaria de Segurança Pública, a mudança ocorre no cargo de secretário adjunto, que passa a ser ocupado pela GCM Marina após a saída do sargento Oliveirinha para a Defesa Civil. Na área de Transporte, Valdeci deixa o cargo e dá lugar a João dos Santos. Na Secretaria de Gestão e Inovação, também houve mudança no cargo de secretário adjunto. Tancredo deixou a função, que passou a ser ocupada por Anderson, conhecido como Ninho. Na, também houve mudança no cargo de secretário adjunto. Tancredo deixou a função, que passou a ser ocupada por Anderson, conhecido como Ninho.



