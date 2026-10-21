El Niño: Cotia participa de treinamento da Defesa Civil para enfrentar eventos extremos

Capacitação reúne representantes de 39 municípios da região nesta quinta (22) e sexta-feira (23), em Osasco, com foco na prevenção de desastres climáticos

Foto: Prefeitura de Cotia

Cotia está entre os municípios que participarão do treinamento promovido pela Defesa Civil do Estado de São Paulo para preparar equipes municipais para enfrentar os efeitos de eventos climáticos extremos.





A capacitação será realizada nesta quinta-feira (22) e sexta-feira (23), em Osasco, e reunirá representantes de 39 cidades da região.



A atividade integra o programa SP Sempre Alerta – Operação El Niño 2026/2027, iniciativa estadual que prevê capacitar pelo menos 3,5 mil agentes municipais até dezembro. O objetivo é ampliar a capacidade de prevenção e resposta das cidades diante de ocorrências como chuvas intensas, enchentes, deslizamentos, incêndios e ondas de calor.



A operação deste ano foi reforçada diante da previsão de impactos associados ao fenômeno El Niño nos próximos meses, com possibilidade de tempestades frequentes e temperaturas extremas.





Agentes receberão treinamento teórico e prático



As capacitações incluem aulas teóricas e práticas sobre prevenção de desastres, atendimento pré-hospitalar, gestão de abrigos, elaboração de planos de contingência e atuação coordenada em situações de emergência.



Também serão abordados o prognóstico climático relacionado ao El Niño, o Plano Estadual de Proteção e Defesa Civil e o Sistema de Comando de Operações de Emergência (SICOE), utilizado para organizar a resposta a ocorrências.



Durante as oficinas, os municípios receberão Kits Verão com equipamentos para atuação em campo, como botas, capas de chuva, capacetes, coletes operacionais, luvas, lonas, fitas de isolamento e pluviômetros.



A programação também prevê a participação dos representantes municipais na construção do Plano Estadual de Proteção e Defesa Civil, desenvolvido em parceria com o Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT). A proposta é reunir experiências e informações sobre as necessidades de cada território para aprimorar o planejamento estadual.