Apoiado por Welington Formiga, Eduardo Xaropinho não é eleito deputado federal

Candidato do PDT recebeu 15.382 votos no estado e somou 5.697 votos em Cotia, onde teve apoio do prefeito durante a campanha

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O candidato a deputado federal Eduardo Xaropinho (PDT), apoiado pelo prefeito de Cotia, Welington Formiga, não conseguiu uma vaga na Câmara dos Deputados nas Eleições 2026.

Apoio do prefeito



Formiga, que também é do PDT, esteve ao lado de Xaropinho durante a campanha e pediu votos para o candidato em diferentes agendas no município.



A candidatura fazia parte do grupo político apoiado pelo prefeito para as Eleições 2026, que buscava ampliar a representação de Cotia na Câmara dos Deputados.



Apesar do apoio do prefeito e da votação obtida no município, Xaropinho não alcançou votos suficientes para conquistar uma das cadeiras destinadas a São Paulo na Câmara.





Xaropinho recebeu 15.382 votos em todo o estado de São Paulo, o equivalente a 0,06% dos votos. Em Cotia, onde concentrou parte de sua campanha, foram 5.697 votos.O resultado mostra que aproximadamente 37% dos votos recebidos por Xaropinho em todo o estado vieram de Cotia, município onde contou com o apoio declarado de Welington Formiga.