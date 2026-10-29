Abertura no asfalto provoca interdição e muda o trânsito na Estrada de Caucaia do Alto

Trecho da via terá mudanças no trânsito para avaliação do solo e de tubulação do Sistema Produtor São Lourenço

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Uma abertura no asfalto provocou alterações no trânsito da Avenida Ivo Mário Isaac Pires, conhecida como Estrada de Caucaia, em Cotia. O problema levou a Prefeitura a acionar a Sabesp para avaliar as condições do solo e das tubulações subterrâneas, além de definir as intervenções necessárias para garantir a segurança viária.

Como fica o trânsito



Para permitir a realização das avaliações técnicas, haverá restrições nos dois sentidos da avenida, tanto para quem segue de Caucaia do Alto em direção à Rodovia Raposo Tavares quanto para os motoristas que fazem o trajeto inverso.



Durante os trabalhos, as duas faixas no sentido Cotia ficarão interditadas, e a pista no sentido Caucaia do Alto funcionará em mão dupla.



A Prefeitura orienta os motoristas a redobrarem a atenção, respeitarem a sinalização e reduzirem a velocidade ao passar pelo local. A recomendação é programar os deslocamentos com antecedência e, sempre que possível, considerar rotas alternativas, devido à possibilidade de lentidão.

No subsolo do trecho afetado passa uma tubulação do Sistema Produtor São Lourenço, responsável pelo abastecimento de água na região. Segundo a Prefeitura, a Secretaria Municipal de Obras trabalha em conjunto com a Sabesp para identificar as causas do problema e determinar as medidas adequadas.