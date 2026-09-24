Treinão gratuito em Cotia terá percursos de até 12 km em ação pelo Setembro Amarelo

Atividade acontece neste sábado (26), no Parque Jequitibá, e reunirá corredores, caminhantes e famílias em uma manhã de esporte, convivência e conscientização

Foto: Divulgação





O Parque Jequitibá, em Cotia, será palco, neste sábado (26), de um treinão especial em alusão ao Setembro Amarelo, campanha de conscientização e prevenção ao suicídio. A atividade, organizada pelo grupo D'Strava, será gratuita e terá como proposta unir esporte, convivência e uma mensagem de valorização da vida.

Programação



A concentração no Parque Jequitibá está prevista para as 8h. Às 8h10, haverá uma oração, seguida de alongamento e aquecimento. Na sequência, será dada a largada do treinão.



A organização orienta os participantes a chegarem no horário para facilitar a organização das caronas e garantir que a programação tenha início conforme o previsto.



Além da atividade esportiva, o encontro terá uma ação social. Para participar, cada pessoa deverá levar 1 kg de alimento não perecível, que será destinado à iniciativa.



'Sua vida importa'



De acordo com os organizadores, a atividade foi preparada como uma ação especial do Setembro Amarelo e pretende utilizar o esporte como forma de promover saúde, atividade física e convivência, além de reforçar a importância da valorização da vida.



A campanha também busca estimular os participantes a estarem atentos às pessoas ao seu redor e a oferecerem apoio e escuta a quem possa estar passando por um momento difícil.



A mensagem central da iniciativa é “sua vida importa, escolha viver”, reforçando a importância de procurar ajuda e de não enfrentar situações de sofrimento emocional de forma isolada.



A organização também incentiva os participantes a convidarem amigos e familiares para o evento. A proposta é que a manhã seja marcada por esporte, união, solidariedade e conscientização.



Serviço



Treinão Setembro Amarelo – Uma Corrida Pela Vida

Data: sábado, 26 de setembro

Concentração: 7h, em frente à Prefeitura de Cotia

Local do treinão: Parque Jequitibá

Início no parque: 8h

Percursos: 3 km, 6 km, 9 km e 12 km

Participação: gratuita e aberta a toda a família

Contribuição: 1 kg de alimento não perecível

O evento será aberto a corredores, caminhantes e famílias e contará com percursos de 3 km, 6 km, 9 km e 12 km, permitindo a participação de pessoas com diferentes níveis de preparo físico.A concentração está marcada para as 7h, em frente à Prefeitura de Cotia. A partir dali, os participantes serão organizados para seguir até o Parque Jequitibá.Quem estiver de carro poderá seguir com o próprio veículo. Para aqueles que não tiverem transporte, a organização pretende organizar caronas entre os participantes.