Semana do Trânsito tem ação com orientações e distribuição de antenas corta-pipas em Cotia

Atividade será realizada no Centro e faz parte da programação da Semana Nacional de Trânsito

Foto: Juliano Barbosa





Uma ação de conscientização sobre segurança no trânsito será realizada nesta quarta-feira (23), a partir das 14h, na Praça Joaquim Nunes, no Centro de Cotia. A atividade integra a programação da Semana Nacional de Trânsito e conta com a participação das empresas Honda e Ecovias Raposo Tavares.

Durante a ação, motociclistas, ciclistas e pedestres receberão orientações sobre a importância de adotar comportamentos seguros nas vias e de respeitar as regras de trânsito.Também serão distribuídas antenas corta-pipas, doadas pelas empresas parceiras. O equipamento é utilizado como medida preventiva contra acidentes provocados por linhas de pipa, especialmente envolvendo motociclistas.A Semana Nacional de Trânsito ocorre anualmente entre os dias 18 e 25 de setembro e reúne órgãos e entidades ligados ao Sistema Nacional de Trânsito (SNT) em atividades voltadas à educação, fiscalização e engenharia de tráfego.Em 2026, a campanha nacional tem como tema “Desacelere. Seu bem maior é a vida”, destacando a importância do respeito aos limites de velocidade e da adoção de atitudes responsáveis para reduzir a gravidade dos sinistros e proteger todos os usuários das vias.