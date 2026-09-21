Canguru rejeitada pela mãe ganha novo apoio para continuar recuperação no Animália Park

Aos oito meses, Eevee já iniciou a introdução alimentar e passa a contar com uma parceria voltada ao manejo, alimentação, acompanhamento veterinário e bem-estar dos animais

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ue ganhou atenção nas redes sociais após ser rejeitada pela mãe logo depois do nascimento, recebeu um novo apoio para continuar seu desenvolvimento no Animália Park, em Cotia. A pequena Eevee, filhote de canguru-vermelho q, recebeu um novo apoio para continuar seu desenvolvimento no Animália Park, em Cotia.





O Outback Steakhouse passou a apoiar os cuidados com a filhote e também o trabalho desenvolvido pelo parque com os demais cangurus.



A parceria prevê investimentos e ações voltadas ao manejo dos animais, alimentação, acompanhamento veterinário e melhorias estruturais para ampliar as condições de bem-estar dos cangurus mantidos no espaço.



Desde que nasceu, Eevee precisou de cuidados especiais. Sem a proteção natural da bolsa materna, a equipe técnica do Animália Park desenvolveu uma bolsa adaptada para manter a filhote aquecida e protegida durante seu crescimento.



Com a nova parceria, o Outback desenvolveu uma versão reforçada da bolsa, planejada para acompanhar o crescimento de Eevee e oferecer mais conforto durante os cuidados realizados pela bióloga responsável por seu acompanhamento.





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Eevee já iniciou introdução alimentar



Aos oito meses de idade, Eevee apresenta evolução no desenvolvimento. A filhote já começou a introdução alimentar e vem aumentando gradualmente a interação com o ambiente e com o grupo de cangurus do parque.



O processo é acompanhado pela equipe técnica, que monitora o desenvolvimento da filhote e sua adaptação à rotina junto aos demais animais.



Além do apoio direto aos cuidados com Eevee, a parceria também envolve o recinto onde vivem os cangurus. O espaço passa a contar com o nome Outback, em uma relação que, segundo as instituições, já existia desde a concepção do ambiente.



O recinto foi criado pelo Animália Park com referências à atmosfera australiana associada à marca Outback.



Apoio também beneficia outros animais



De acordo com o Animália Park, os recursos e a estrutura envolvidos na parceria não serão destinados exclusivamente à Eevee. A iniciativa também contribuirá para as atividades de manejo, alimentação, acompanhamento veterinário e bem-estar dos demais animais sob responsabilidade da instituição.



“A história da Eevee aproximou muitas pessoas do trabalho desenvolvido pelo Animália Park. O apoio do Outback fortalece nossa estrutura de manejo, alimentação, acompanhamento veterinário e bem-estar animal, beneficiando não apenas a Eevee, mas todos os animais sob nossos cuidados”, afirma Anael Fahel, diretor do grupo Expoaqua, responsável pelo Animália Park.



Para Claudia Vilhena, vice-presidente de Marketing, Vendas e Growth da Bold Hospitality Company, grupo que reúne Outback Steakhouse, Abbraccio e Aussie no Brasil, a parceria também está relacionada à atuação da marca em iniciativas de impacto social.



Segundo ela, a história da filhote aproximou a empresa do trabalho realizado pelo parque nas áreas de cuidado animal, conservação da fauna e educação sobre biodiversidade.

Da rejeição ao acompanhamento especializado



A história de Eevee ganhou repercussão depois que a filhote foi rejeitada pela mãe logo após o nascimento. A partir daí, passou a receber cuidados da equipe técnica do Animália Park e acompanhamento próximo de uma bióloga, que assumiu parte dos cuidados necessários durante essa fase de desenvolvimento.



A substituição da bolsa materna foi um dos principais desafios enfrentados pela equipe, já que o marsúpio exerce funções importantes para a proteção e o desenvolvimento dos filhotes de canguru.



Agora, com oito meses, Eevee entra em uma nova etapa, marcada pela introdução alimentar e pela aproximação progressiva com o grupo de cangurus do parque.



A parceria com o Outback amplia a estrutura disponível para esse acompanhamento e, de acordo com o Animália Park, pode contribuir para novas iniciativas relacionadas ao cuidado e à preservação de outras espécies.